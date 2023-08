MOLFETTA - L’ultima selezione per il tour pugliese di Miss Italia 2023 si è tenuta lunedì 28 agosto a Molfetta, sul Lungomare Marcantonio Colonna.La giuria, presieduta dall’assessore alla cultura Giacomo Rossiello e composta dal consigliere comunale Girolamo Lanza, dalla giornalista Marilena Farinola, da Cristian Tempesta per Antenna Sud e da Giuseppe Cassandra già vicepresidente cultura e spettacolo del V municipio di Bari, ha nominato le ragazze che potranno partecipare alle fasi successive del concorso di bellezza più celebre del Paese: Miss Molfetta Chiara Viscillo, 20enne di Foggia, studentessa di Biologia; Miss Rocchetta Bellezza Aurora Vurro, 18enne di Bari, studentessa di cinema; Miss Framesi Alessia del Rosso, 25enne di Molfetta, studentessa di Management aziendale; quarta classificata Stefania Sportelli, 25enne di Taranto, estetista e ballerina; quinta Clelia Colaci, 19enne di Taranto, diplomata in moda; sesta Ilaria Paparella, 19enne di Terlizzi, ballerina di danze latinoamericane a livello agonistico. È stata anche assegnata la fascia di Miss Antenna Sud ad Irene Sabelli, 21enne di Modugno, studentessa di Scienze e tecniche psicologiche e modella, che potrà farsi conoscere in una delle principali emittenti del territorio appulo-lucano.L'evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Molfetta nell'ambito del cartellone Molfetta Summer Edition 2023. Ha condotto Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, mentre l'intrattenimento è stato assicurato dalla strabiliante voce di Elena Cappiello e dalle esilaranti incursioni dell’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola, Infinity Hair Salon di Lavello e Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e Milano per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.