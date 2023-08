ROMA - È ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. Dopo settimane di trattative e negoziati tra la FIGC e il Napoli per il pagamento della clausola di rescissione, è stato raggiunto un accordo che ha permesso a Spalletti di diventare il successore di Roberto Mancini alla guida della Nazionale.Secondo quanto riferito da fonti di Sky Sport, tutto è stato risolto e Spalletti prenderà il timone della Nazionale italiana. L'accordo stipulato avrà una durata che si estenderà almeno fino al Mondiale del 2026.L'ufficialità dell'incarico di Spalletti come CT è attesa nelle prossime ore. L'annuncio ufficiale da parte della FIGC confermerà il suo ruolo di guida per la Nazionale italiana di calcio.Il debutto di Spalletti nel nuovo ruolo è già stato programmato: il suo primo impegno come CT è fissato per il prossimo 9 settembre, quando l'Italia affronterà la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2024.Con l'arrivo di Luciano Spalletti, la Nazionale italiana prosegue il suo percorso verso le competizioni future, guidata da un allenatore di esperienza e competenza nel panorama calcistico.