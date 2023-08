Ssc Bati fb

BARI - Nell'anticipo della prima giornata del campionato di Serie B tra Bari e Palermo, termina tutto in parità con un 0-0 che racconta di un match ad alta tensione, carico di emozioni e colpi di scena.La partita, giocata con grande intensità da entrambe le squadre, ha regalato momenti di suspence fin dal fischio d'inizio. L'equilibrio in campo è stato spezzato da due espulsioni che hanno scosso la squadra di casa a inizio ripresa: Maita è stato espulso con un cartellino rosso diretto e Di Cesare ha visto il secondo giallo, concedendo così un rigore al Palermo.Tuttavia, la sorte non ha sorriso al Palermo, poiché il calcio di rigore battuto da Di Mariano è terminato alto sopra la traversa. Un momento di tensione che ha fatto respirare i tifosi del Bari, nonostante la situazione di doppia inferiorità numerica.Il finale è stato ancora più drammatico, con un gol di Brunori per il Palermo al 10' minuto di recupero del secondo tempo. Tuttavia, la decisione è stata rivista attraverso l'ausilio del VAR e la rete è stata annullata per fuorigioco, scatenando l'entusiasmo dei tifosi pugliesi.Questo 0-0 finale ha rappresentato un risultato significativo per entrambe le squadre, con il Bari che è riuscito a difendersi e a portare a casa un punto prezioso nonostante le difficoltà causate dalle espulsioni. Il Palermo, invece, ha dimostrato grinta e determinazione, ma ha mancato l'opportunità di portarsi in vantaggio dal dischetto e ha visto sfumare il gol della vittoria nel finale.È stato un inizio emozionante per la Serie B, con questa partita che ha già lasciato il segno per la sua intensità e le situazioni di suspense che si sono susseguite durante tutto l'incontro. Entrambe le squadre avranno ora la possibilità di migliorare e costruire sulle prestazioni di questo primo match, cercando di conquistare punti preziosi nelle prossime giornate di campionato.