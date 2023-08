- Una vita lunga e serena. Spesa nel lavoro nei campi, in gioventù. Nel prendersi cura della famiglia. E sempre col conforto e la forza della fede. La postura, anche fisica, delle donne di un tempo, ormai sempre più rare ma anche longeve.Ieri zia Assunta De Marco ha toccato l’invidiabile traguardo delle 100 primavere e c’è stata festa grande nella strada dove abita (via Francesco Carrara): c’era tutto il paese, Lucugnano, a due passi da Tricase (Lecce) e anche i parenti venuti da fuori (Galatone).Il sindaco ha donato una targa-ricordo a nome della comunità; il parroco, don Rocco D’Amico (che a sua volta oggi festeggia 50 anni di sacerdozio, 44 dei quali spesi nel delizioso paesino del poeta Girolamo Comi e del mitico Papa Galeazzo), ha celebrato la messa in strada e alla fine le ha regalato una statuetta della Madonna Addolorata, di cui zia Assunta è devota. Presenti anche i “fratelli” della sua Confraternita, della Madonna delle Grazie con la mantellina celeste. Un’intensa emozione collettiva, commozione, sorrisi sinceri: insomma, un gran bel giorno per tutti.Zia Assunta è figlia di Trifone morto a 90 anni e due suoi fratelli, Andrea e Antonio, sono periti nella seconda guerra mondiale. Ha avuto tre figli: Francesco, sposato con Anna, Annamaria e Andrea con Irene, otto nipoti che eccellono negli studi.I figli di Francesco, Maria Cristina, laurea in Biotecnologie, Andrea ingegnere meccanico; di Andrea: Lorena, dopo la laurea in Biotecnologie oggi è ricercatrice scientifica a Londra, Antonella studia Farmacia, Simone ha scelto la vita militare e vive a Roma, mentre quelli di Annamaria, Ivana e Fabio, hanno intrapreso la carriera di musicisti e Laura fa la giornalista.Vedova dal 2015 di Antonio “Ntunucciu” Guglielmo (ultimo dei 5 figli di Francesco e Francesca Fracasso: Pantaleo, Addolorata, Lucia e Antonietta), che per lunghi anni emigrò e lavorò all’estero (Svizzera), zia Assunta è sempre stata di buona forchetta, mangia tutto e con appetito. Anche qui sta il segreto della sua lunga vita. Da un quarto di secolo, tuttavia, ha difficoltà nella deambulazione, si muove col girello ed è assistita da una brava badante proveniente dalla Romania. Passa le giornate a seguire programmi religiosi in tv.Particolare curioso: la via dove abita è considerata la via dell’eterna giovinezza: oltre a zia Assunta, ci sono altre signore vicine alla festa del secolo di vita. Emozionata, la signora Guglielmo-De Marco ha ricevuto gli auguri di tantissima gente accorsa alla sua festa e si è commossa per il calore degli applausi.Alla fine, rinfresco e torta per tutti.