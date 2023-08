MICHELE MININNI - L'Associazione N.I.T.A. (Nucleo Intervento Tutela Ambientale) sta promuovendo un importante convegno a Trinitapoli, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della raccolta differenziata e affrontare le tematiche legate all'inquinamento ambientale. L'evento, intitolato "Differenziamoci Ancora", si terrà venerdì 18 agosto presso la villa di via Marconi alle 19.L'iniziativa è stata organizzata dal coordinamento regionale del N.I.T.A., un'associazione impegnata nella tutela dell'ambiente e nel contrasto all'inquinamento. Il convegno mira a coinvolgere i cittadini nella pratica della raccolta differenziata e a discutere delle problematiche legate all'inquinamento del suolo e delle acque, nonché alle emissioni di sostanze tossiche e all'inquinamento dell'aria.Saranno presenti vari relatori che porteranno le loro competenze e esperienze in materia ambientale. Tra i relatori, figurano Sandro Sacchitella, coordinatore nazionale del Nucleo Intervento Tutela Ambientale N.I.T.A., Ruggiero Capodivento, tecnico della prevenzione, dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Donata Di Meo, capo gruppo consiliare del Comune di Trani e consigliere provinciale Bat, Carlo Laurora, assessore affari istituzionali del Comune di Trani, Roberto Di Feo, commercialista esperto in P.N.R.R., e la dott.ssa Maria Grazia Iannella, responsabile provinciale pari opportunità e ambiente.Il convegno sarà moderato da Nicola Di Feo, coordinatore regionale N.I.T.A. L'incontro sarà un'occasione per affrontare tematiche cruciali legate all'ambiente e all'adozione di pratiche sostenibili.Alla fine del convegno, è previsto uno spettacolo danzante e canoro in memoria di Franco Scisciolo, un pioniere del mareccone casalino, che ha lasciato un'impronta significativa nella comunità.Nicola Di Feo, uno degli organizzatori dell'evento, sottolinea l'importanza della raccolta differenziata come atto di civiltà, che riflette il rispetto per la città, i beni comuni e l'ambiente. Questo convegno si presenta come un'opportunità per educare la comunità e creare una maggiore consapevolezza su come ognuno possa contribuire a preservare e migliorare il nostro ambiente.