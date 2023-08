Melendugno, da venerdì 11 agosto lo spettacolo 'Hell in the cave'



MELENDUGNO (LE) - Da domani e per tutto il week end ultimo appuntamento estivo che il Comune di Melendugno in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese ha organizzato per l'estate 2023.





Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 agosto (tre repliche per ciascuna sera alle 20.30, 21.30 e 22.30) lo straordinario "Hell in the cave – versi danzanti nell’aere fosco" che dalle Grotte di Castellana si sposterà nel sito archeologico di Roca Vecchia.

A cura dell’associazione Culturale Alephtheatre, lo spettacolo, ideato e diretto da Enrico Romita con la drammaturgia di Giusy Frallonardo, coniuga la Divina commedia e in particolare la prima cantica, con il territorio a vocazione turistica. Il risultato è un percorso sensoriale capace di coinvolgere lo spettatore in un'esperienza unica e rara.

A Melendugno viene messa in scena una nuova edizione dello spettacolo, modellata sulle caratteristiche offerte dall’area di Rica Vecchia che coniuga la bellezza della macchia mediterranea ai ruderi di un luogo variamente antropizzato. Si attuerà così un viaggio immersivo, esperienziale ed emotivo, nel quale lo spettatore-visitatore incontrerà i personaggi rappresentativi dell’Inferno dantesco, coinvolto in prima persone in un clima fantastico e storico al tempo stesso.





HELL IN THE CAVE

ideazione e regia ENRICO ROMITA

drammaturgia GIUSY FRALLONARDO

coreografie Vito Cassano, Claudia Cavalli

musiche originali Giuseppe De Trizio, Adolfo La Volpe, Paolo Pace, Mirko Signorile

voice off Giusy Frallonardo, Marcello Prayer

interpreti Vanni Amatulli, Massimo Bianco, Stefano Bianco, Marilisa Camicia, Arianna Capone, Lucia Cito, Emiliana Di Palma, Federica Fanelli, Fabio Fanizzi, Davide Fasano, Giusy Frallonardo, Tiziana Granieri, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Lippolis, Magda Marrone, Janet Mirizzi, Desiree Notarnicola, Luca Notarnicola, Nico Ottone, Alessia Sabbatelli, Viviana Simone.

musica dal vivo Marilisa Camicia, Giuseppe De Trizio

costumi Marco Romita, Nicla Muolo

dancer coach Antonella Lippolis, Grazia Micoli, Roberto Vitelli

vocal coach Stefano Bianco, Giulia Pace

organizzazione Giulia Pace