MAGLIE (LE) - Mercatino del Gusto di Maglie, la sesta giornata - quella di domani - è anche quella conclusiva dell'appuntamento con la Puglia dell'eccellenza, non solo in campo enogastronomico. E' infatti la giornata in cui il Mercatino premia donne e uomini che hanno una visione sociale contemporanea, originale e innovativa, mirata a una sostenibilità globale nei confronti del loro lavoro, delle persone e del futuro, in ogni ambito e settore: alimentazione e accoglienza, agricoltura ed enologia, arte e cultura, comunicazione e nuovi linguaggi, economia circolare, imprenditoria e design strategico, turismo consapevole e qualità del buon vivere.





Il Mercatino del Gusto ha posto infatti in primo piano, sin dalle sue origini, la cultura del progetto: una sensibilità che si è via via allargata a 360 gradi in diversi campi e settori, non solo quelli "classici" dell’accoglienza, del cibo, del vino e del turismo. Il Premio consiste in una pregevole luminaria firmata da "Mariano Light", azienda tra le più famose e rinomate al mondo: per raccontare la storia della Puglia con occhi nuovi eppure antichi. La serata sarà presentata dall’attore Antonio Stornaiolo; appuntamento alle 21 nell’atrio del Liceo Capece.





Il programma completo per domani, domenica 6 agosto:





MASSERIE DIDATTICHE

"L’orto secondo le stagioni" è l’ultimo appuntamento curato dalle Masserie didattiche di Puglia. Conoscere frutti e ortaggi, creare succhi per avvicinare i piccoli alla natura e alla sensibilità ecologica con la Masseria didattica Bernardi Civiltà contadina di Tuglie. Piazza Duomo, ore 19.30.





TRADIZIONI INNOVATIVE

Gli appuntamenti curati da Roberto Aloiso con la collaborazione di Grazie De Palma si concludono con "Fichi, fichi d’india e more", i tre frutti tipici del mese di agosto raccontati con una degustazione a sorpresa. Ore 21, corte dei Droso.





IL GUSTO DELLA POESIA

"Il prezioso di Maria Cezza": con Giuliana Coppola, Daniele Panarese e Daniela Tamborino. Corte di Palazzo Guido, ore 20.





TIRAR TARDI

Si chiude con "Instagram, Tik Tok, Twitter, Youtube o il caro 'vecchio' Facebook: opportunità o schiavitù?" con Sara Valentino, Manuela Lenoci (A Pugliese Around The World), Lela Tommasi (social media manager), Eleonora Tricarico. Ore 23, Liceo Capece.





JAZZ

Ultimo appuntamento con il jazz, sempre in piazza Tamborino alle 21.30, con "Contaminazioni In Jazz": Irene Robbins voce, Alessandro Napolitano batteria, Flavia Ostini contrabbasso, Giuliano Perin vibrafonista, Stefano Pellegrino tastiere.





GUSTO FOLK

Alle 22 in via D.R. Garzia, nei pressi del frantoio ipogeo, "Sin Tierra World Music Sounds": dj set a cura di Rachele Andrioli che chiude il ciclo di eventi a cura della compagnia di danza Tarantarte (Maristella Martella, Silvia De Ronzo, Laura De Ronzo, Manuela Rorro e Giulia Piccinni).





SANTESE FASHION

Arrivederci al 2024 con "Puglia Colada"





MOSTRA

"Tobia Scarpa, design e gusto della tavola italiana" è la mostra sulla filosofia e sulle produzioni dell’architetto veneziano Tobia Scarpa, curata e allestita nel Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia di Maglie da Cintya Concari e Roberto Marcatti in collaborazione con lo Studio Scarpa (aperta fino al 31 ottobre dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19; nei giorni del Mercatino l’orario di chiusura slitta alle 23.30).