BARI - “Trovo sorprendenti le parole del gruppo di FdI Puglia, che credo siano frutto di un grosso equivoco, probabilmente generato da una mancata lettura del documento preliminare di #mareAsinistra. Se invece di affrettarsi a lanciare comunicati, si fossero dati il tempo di leggere il documento, avrebbero senz’altro compreso che #mareAsinistra non è un bando di politiche giovanili, ma la prima strategia regionale integrata che punta a fare della Puglia un polo di attrazione per tutti i talenti. Punta, cioè, a rendere la nostra regione attrattiva per tutti, giovani pugliesi e non pugliesi, imprese, startup, ricercatori e centri di ricerca attraverso interventi che riguardano tutte le politiche regionali e con risorse pluri-fondo”. Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.“La Puglia come luogo dove vivere e investire per tutti i talenti e le eccellenze - prosegue Delli Noci -: è questo il nostro obiettivo, per raggiungere il quale sono necessari interventi sulla qualità dei servizi, sulla semplificazione delle procedure, sullo sviluppo delle migliori competenze, sulla logistica e tutto ciò che coinvolge la qualità della vita e dello sviluppo professionale. Un obiettivo talmente ambizioso che riteniamo sia necessaria una vera a propria ‘alleanza’ tra soggetti pubblici e privati, un’alleanza tra istituzioni, imprese, università, enti di ricerca, ricercatori, studenti, innovatori, investitori, insomma tra tutti coloro che possono e vogliono contribuire e rafforzare il tema dell’attrattività della Puglia su cui tanto e a più livelli questa Amministrazione regionale sta lavorando. Ci sembra francamente un obiettivo che tutti i pugliesi possano condividere e sostenere, con idee, proposte e contributi, inclusa l’opposizione”.“Quindi chiedo ai colleghi di FdI: discutiamo dell’obiettivo e delle possibili proposte. Saremo lieti di aprire il confronto proprio con il Consiglio regionale. Parliamo di come rendere la Puglia una terra migliore per tutti e un luogo in cui tutti desiderano tornare o venire a vivere e lasciamo da parte le polemiche” conclude.