TARANTO - Nella tarda serata di ieri, un macabro ritrovamento ha sconvolto il rione Tamburi a Taranto. Il corpo senza vita di una donna di 62 anni, originaria della Campania, è stato scoperto nel suo appartamento dagli operatori dei Vigili del Fuoco. La tragica scoperta ha destato preoccupazione tra i vicini di casa, che hanno dato l'allarme.La prima analisi condotta dalle autorità investigative sembra escludere la presenza di segni di violenza sul cadavere della donna. Le prime ipotesi suggeriscono che il decesso sia avvenuto per cause naturali, ma è necessario attendere ulteriori approfondimenti medici e le indagini della polizia per avere una comprensione completa dei fatti.Il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione, lascerebbe supporre che la donna sia morta circa dieci giorni fa. Questo ritardo nella scoperta del decesso rende ancor più enigmatico il caso. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze della morte e accertare se ci siano elementi sospetti da considerare.Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, guidati dal dirigente Cosimo Romano, per avviare le indagini e raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda. Al momento, il mistero avvolge la tragedia della donna di 62 anni, e saranno necessari ulteriori accertamenti per gettare luce sulla sua morte e sulla sua vita.