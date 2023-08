APRICENA - Un mistero circonda ancora la tragica caduta di un elicottero nelle campagne di Apricena il 5 novembre 2022, un incidente che ha causato la morte di due piloti e cinque passeggeri. Mentre le famiglie delle vittime cercano risposte, le indagini sono ancora in corso per scoprire la causa di questa tragedia.**Una Tragedia con Sette Vittime**Nel disastro, hanno perso la vita i due piloti, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, insieme a cinque passeggeri: il medico del 118 Maurizio De Girolamo e una coppia di turisti sloveni con i loro due figli adolescenti di tredici e quattordici anni. La comunità locale e le famiglie delle vittime sono state scosse profondamente da questo tragico evento.**Indagini in Corso**La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per "disastro aviatorio colposo" e "omicidio colposo plurimo a carico di ignoti," mentre un'ulteriore indagine è stata condotta dall'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza sul Volo. Entrambe le inchieste mirano a far luce sulle circostanze che hanno portato all'incidente.**Le Famiglie Attendono Risposte**Le famiglie delle vittime sono costantemente informate sullo stato delle indagini. Il figlio di Luigi Ippolito ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno: "Gli inquirenti stanno facendo un lavoro grandissimo e anche molto difficile. Al momento non ci sono elementi per capire quale sia stata la causa dell’incidente." Le famiglie dei piloti hanno sempre sostenuto la grande professionalità dei loro cari e la loro vasta esperienza nel campo dell'aviazione.Mentre le indagini continuano a svolgersi, la comunità e le famiglie delle vittime sperano di scoprire la verità dietro questa tragedia che ha sconvolto la loro vita e di rendere giustizia ai loro cari.