AMALFI - La famiglia di Adrienne Vaughan, la turista statunitense di 45 anni che ha perso la vita nel mare della costa di Amalfi a causa di uno scontro tra il motoscafo su cui viaggiava e un veliero turistico, si è espressa sulla tragica perdita attraverso una dichiarazione inviata a Sky TG24.Il marito di Adrienne Vaughan, Mike White, ha scritto a Sky TG24 per condividere il dolore e la devastazione che la famiglia sta vivendo in seguito alla tragica morte di sua moglie. Ha descritto Adrienne come una madre amorevole, una moglie affettuosa, una figlia, sorella, nipote e amica amata da molte persone. Ha sottolineato che l'assenza improvvisa di Adrienne e le terribili circostanze della sua morte sono completamente inconcepibili per la famiglia.Nella dichiarazione, White ha espresso la fiducia nella capacità delle autorità italiane di condurre un'indagine accurata sulle circostanze che hanno portato alla morte di Adrienne. Ha enfatizzato l'importanza di individuare le responsabilità in modo che chiunque sia coinvolto venga ritenuto responsabile in conformità con il sistema di giustizia penale italiano.La famiglia ha assicurato che sta collaborando pienamente con le autorità italiane durante l'inchiesta in corso e continuerà a farlo fino a quando non sarà conclusa. Hanno anche ringraziato coloro che hanno mostrato il loro sostegno nei giorni successivi all'incidente e hanno chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento difficile.L'incidente ha scosso la comunità e i parenti di Adrienne stanno cercando di affrontare la tragedia cercando giustizia e risposte sulla sua morte.