LECCE - Il Salento è pronto a deliziare gli amanti della cultura con una serie di eventi che abbracciano la musica, il teatro e l'archeologia. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere:**Giorgio Tuma & We Love Gilberto al Castello Volante di Corigliano d'Otranto**\Domenica 27 agosto (ore 21 - ingresso libero) le terrazze di Nuvole, il cocktail bar e bistrot del Castello Volante di Corigliano d'Otranto, ospiteranno Giorgio Tuma & We Love Gilberto. Questo giovane gruppo ha l'obiettivo di riportare in vita il meraviglioso mondo delle trasmissioni Rai degli anni '60 e '70, con una colonna sonora di bossanova e canzoni italiane reinterpretate. Una serata di musica e nostalgia in uno scenario suggestivo.**"My Nirvana" di Redi Hasa all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto**\Anche domenica 27 agosto (ore 21:30 - contributo associativo 7 euro) presso l'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, il violoncellista albanese Redi Hasa si esibirà nel suo tour "My Nirvana". Questo tour è un tributo personale ai Nirvana e alla loro influenza sulla generazione di giovani albanesi cresciuti negli anni '90. Hasa condividerà brani del suo nuovo album, offrendo una serata di musica unica.**Visita guidata al Parco archeologico di Rudiae a Lecce**\Domenica 27 agosto (ore 18:30 - ingresso 8/6 euro) avrete l'opportunità di esplorare il Parco archeologico di Rudiae a Lecce. Questo sito archeologico rivela la storia di una città fondata dai Messapi e conosciuta per essere la città natale di Quinto Ennio, padre della letteratura latina. Durante la visita guidata, scoprirete antiche tombe, resti romani e l'Anfiteatro romano di Rudiae. Un'occasione per immergersi nella storia millenaria di questa affascinante città.**Spettacoli teatrali con Mana Chuma Teatro**\Lunedì 28 e martedì 29 agosto, Mana Chuma Teatro, una compagnia calabrese, si esibirà in due spettacoli teatrali nell'ambito del progetto Teatri a Sud. Lunedì 28 agosto (ore 21) presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, assisterete a "Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, Storia di un innocente," un racconto toccante basato su eventi reali. Martedì 29 agosto (ore 21) nel Museo Didattico Archeologico di Cavallino, c'è "Racconti da camera," un dialogo immaginario tra due grandi autori, Stefano D'Arrigo e Vincenzo Consolo. Due serate di teatro coinvolgente e riflessivo.Sia che siate appassionati di musica, teatro o storia antica, il sud Italia offre un'ampia gamma di eventi culturali per soddisfare ogni interesse. Non perdete l'opportunità di partecipare a queste esperienze culturali uniche.