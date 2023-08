GALLIPOLI - Mentre l'estate 2023 volge al termine, il Parco Gondar di Gallipoli si prepara ad accogliere le sue ultime serate e rassegne, chiudendo la stagione in grande stile dopo un'estate di successi che ha posizionato Gallipoli in cima alle classifiche dell'accoglienza turistica.La prima delle serate di chiusura si è tenuta ieri sera, il 25 agosto, con "Teenage Dream," la festa dedicata agli anni 2000, con un ospite speciale, Brenda Asnicar. Grande partecipazione di pubblico ieri con le amate atmosfere di "High School Musical".Gli eventi proseguiranno con il "closing party" del 27 agosto, che avrà ingresso gratuito e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Brusco, Gianni Sabato, Kawabonga Party, Champagne Protocols, Mistura Louca feat. Zimba, Davide Giannelli, Balla Italia, Minuetto, Paparina Run it sound, dj Raffy, Alex De Salve.Ma non finisce qui. Dal 1 al 3 ottobre, il Parco Gondar darà spazio allo sport con la seconda edizione dell'"Apulia Sport Convention," la prima convention dello sport e fitness del Sud Italia. Dalle prime ore del mattino, trainer e istruttori terranno lezioni di sport. Gli ospiti includono nomi noti come Jill Cooper, Giuseppe Carafa, campione italiano di box, Andrea Invernizzi, l'uomo più forte d'Italia nel 2022, Sarah Abdessalem, personal trainer e content creator, Carlo Calabrese, bronzo europeo nello stacco da terra nel 2022, e Ivan Zucco, campione italiano di super medi.Il Parco Gondar si è confermato un punto di riferimento per giovani e non solo, collaborando nuovamente con Radio 105 per la "105 Summer @ Parco Gondar," condotta da Niccolò Torielli. Ha inoltre ospitato numerosi artisti e DJ internazionali e ha goduto del patrocinio di grandi sponsor, tra cui la Regione Puglia, Jägermeister, José Cuervo, Agricola Tasty Sounds, Plenitude, Insalatissime Rio Mare, Glo e BusforFun.Il Parco Gondar chiude l'estate 2023 con una serie di eventi eccezionali, confermandosi come una destinazione imperdibile per il divertimento e la cultura nella regione. (G.Greco)