In estate è spesso difficile mantenere un'alimentazione sana a causa del caldo e delle abitudini spesso diverse dalla routine a cui siamo abituati nel corso dell'anno. Affrontare la stagione estiva con energia e mantenendo il giusto livello di idratazione diventa fondamentale anche per la nostra salute, per questo è importante mangiare cibi freschi, di stagione e bere molto, per mantenerci in salute nonostante le alte temperature e combattere la stanchezza, il caldo e il senso di spossatezza.Ma quali sono gli alimenti consigliati da mangiare in estate e in particolare per combattere il caldo torrido? Ecco i consigli dell'esperto, il Dott. Giulio Gaudio dietista nutrizionista:1. Anguria: un frutto ricco d’acqua, saziante e super rinfrescante. Perfetto per l’estate, da consumare sia come spuntino che dopo il pasto2. Melone, un frutto rinfrescante e ricco di potassio, che aiuta a reintegrare questo importante minerale e a prevenire affaticabilità e crampi muscolari3. Cetrioli, ottimi per delle insalate fresche estive da accompagnare sia al pranzo che alla cena4. Verdure a foglia verde, come lattuga e rucola, sono un'ottima fonte di acqua, di vitamine e minerali, che aiutano a mantenere l'idratazione e a rinfrescare il corpo. Sono anche ricche di fibre, che aiutano a regolarizzare la digestione e a prevenire la stitichezza5. Pomodori, ricchi d’acqua e ottimi da conservare in frigo per essere consumati crudi e freschi, da inserire all'interno di insalatone o insalate di pasta o cereali6. Tè freddo senza zucchero, da fare in casa, è una bevanda rinfrescante e dissetante, ideale per affrontare le giornate calde. Aiuta a mantenere il corpo idratato senza aggiungere calorie in eccesso. Inoltre, è ricco di antiossidanti benefici per la salute, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza e benessere durante i periodi di caldo torrido7. Insalate di riso, pasta o di farro fredde conservate in frigorifero, sono perfette per un pranzo veloce da consumare a casa, da portare in ufficio o al mare8. Frullati di frutta con cubetti di ghiaccio: uno spuntino sano, nutriente e fresco. Si possono comporre con della frutta di stagione come pesche o melone, con l'aggiunta di cubetti di ghiaccio e una bevanda vegetale, per rinfrescarsi a metà pomeriggio9. Zuppe fredde, sono opzioni rinfrescanti perfette per affrontare il caldo estivo. Grazie all'alta percentuale di acqua e alle verdure fresche, queste zuppe contribuiscono a mantenere l'idratazione del corpo. Inoltre, sono ricche di vitamine e antiossidanti, fornendo un apporto nutrizionale prezioso mentre ci si rinfresca durante le giornate calde.10. Bevande elettrolitiche senza zucchero, sono bevande che apportano sali minerali e ottime per reintegrare i sali persi con l'eccessiva sudorazione, quindi prevenire carenze, affaticabilità, stanchezza e crampi muscolari