Martedì 29 agosto, nell'uliveto dell'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, si terrà la quinta edizione della "Notte Bianca dell'Ipocondria." Questo evento, ideato da Pierpaolo Lala e Massimo Donno, è rinomato per la sua stravaganza e originalità, un'occasione unica per affrontare l'ansia in modo divertente.La serata, inizialmente programmata per il 5 agosto ma rinviata a causa delle forti piogge, promette una miscela di comicità, psicologia e musica. Il termine "ipocondria" è il filo conduttore dell'evento, con una riflessione profonda sulla preoccupazione e l'ansia legate alla salute.Gli Ospiti:- *Antonio Stornaiolo (via WhatsApp)*: Un esperto dell'arte di ridere dei propri timori ipocondriaci, Antonio Stornaiolo porterà il suo spirito spumeggiante alla serata.- *Ippolito Chiarello*: Autore, attore, e regista, noto anche per il suo Barbonaggio teatrale, condividerà la sua esperienza di ansia cronica in modo esilarante.- *La Mera Compagine dei Clerici Vaganti*: Questa reunion è un vero e proprio evento, con i tre talenti della comicità salentina, Antonello Taurino, Giovanni Trono, e Corrado Nestola, che si riuniscono sul palco per il piacere del pubblico.- *Sergio Longo*: Uno psichiatra con 40 anni di esperienza in riabilitazione psichica, porterà la sua prospettiva sulla mente umana e l'ansia.- *AnsiaEnsemble*: Diretto da Andrea Baccassino, con la partecipazione di Alberto Tuma, Anthony degli Scemifreddi, Serena Spedicato, Luigi Bruno, Marcello Zappatore e altri, questo ensemble musicale e comico garantirà risate e intrattenimento.Altro da Aspettarsi: La serata sarà animata da selezioni musicali tristi del DJ Sert, stand enogastrofarmacologici, l'autodiagnosi all'ingresso, l'armocromia funerea, corsi di meteoropatia spinta e molte altre sorprese.Per coloro che avevano partecipato all'evento del 5 agosto e che desiderano fare un "recupero," l'ingresso sarà gratuito. Inoltre, per i più coraggiosi, sarà possibile prenotare un tavolo per degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, birre e vini delle Cantine Duca Guarini di Scorrano a partire dalle 20:30.Un'occasione unica per ridere delle nostre paure più irrazionali e trascorrere una serata indimenticabile a Corigliano d'Otranto. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare lumbroia@massimodonno.it o chiamare il 3381200398. Non perdete questa notte di ansia e risate!