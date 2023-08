Una giornata da incubo per i passeggeri dei voli tra Bergamo e Brindisi, gestiti dalla compagnia aerea Ryanair, ha causato ritardi significativi e disagi per coloro che avevano programmato di viaggiare tra le due città. I viaggiatori, colpiti dai ritardi, potrebbero avere diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.Nel dettaglio, il volo Bergamo-Brindisi FR3637 avrebbe dovuto decollare alle 10:30, ma i passeggeri hanno raggiunto la loro destinazione solamente alle 16:22, con un ritardo di ben sei ore rispetto all'orario programmato. Questo pesante ritardo ha provocato a sua volta un ulteriore disagio, con un ritardo successivo anche per il volo di ritorno, Brindisi-Bergamo FR3638. Quest'ultimo era previsto per le 12:35, ma i passeggeri sono atterrati solo alle 18:07, con un ritardo di oltre cinque ore.Gli esperti di ItaliaRimborso, un'organizzazione specializzata nel fornire assistenza ai passeggeri aerei per ottenere compensazioni per ritardi e cancellazioni, analizzano la situazione e sottolineano che i passeggeri coinvolti potrebbero avere diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro, come stabilito dal Regolamento Comunitario 261/2004.Il regolamento, che protegge i diritti dei passeggeri aerei all'interno dell'Unione Europea, prevede che i passeggeri abbiano diritto a un risarcimento finanziario per ritardi di almeno tre ore o cancellazioni di voli, a meno che le circostanze straordinarie non siano la causa del disagio. In questo caso, i ritardi dei voli non sembrano essere dovuti a circostanze straordinarie, ma piuttosto a problemi operativi della compagnia aerea.I passeggeri che si sono trovati coinvolti in questi ritardi possono quindi prendere in considerazione l'opzione di richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro per il disagio subito. È consigliabile consultare esperti legali o organizzazioni specializzate come ItaliaRimborso per capire meglio quali siano i propri diritti e le azioni da intraprendere per ottenere il risarcimento previsto.