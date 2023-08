- In occasione della Rassegna "UNICUM - Il valore della diversità" promossa dalla Consulta delle Associazioni Novoli in collaborazione con il Comune di Novoli le associazioni Fucina Sociale e Nova LiberArs , venerdì 1 settembre, alle ore 19.30, nel largo antistante l’antica chiesa dell’Immacolata, in vico Mazzotti, a Novoli, si terrà la presentazione del Libro "H24" della scrittrice salentina Emma Margari. A dialogare con l'autrice il dott. Luigi Russo, Psicologo e Psicoterapeuta, attualmente docente universitario e direttore tecnico del Centro Educativo "Ambarabà". Il romanzo ha come protagonisti sei ragazzi alle prese con le gioie ed i dolori tipici della loro età; adolescenti che trascorrono il loro tempo libero in un distributore automatico della loro città - un H24 appunto - lontano dagli occhi degli adulti e delle famiglie, spesso irrisolte e distratte.