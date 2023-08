ORIA (BR) - L'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" di Oria ha pubblicato il bando del Premio Letterario Internazionale 'Il Pozzo e l'Arancio' dell'anno 2023. Le opere si potranno inviare entro il 28 agosto 2023. - L'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" di Oria ha pubblicato il bando del Premio Letterario Internazionale 'Il Pozzo e l'Arancio' dell'anno 2023. Le opere si potranno inviare entro il 28 agosto 2023.

Qui sotto il bando completo:





1) L’autore può concorrere con una sola opera poetica in lingua italiana (se in vernacolo o in lingua straniera con allegata traduzione italiana) inedita e non vincitrice di altri premi, a tema libero, con lunghezza massima di quaranta versi contenuti entro un’unica cartella (formato A4) dattiloscritta. Non sono ammessi lavori collettivi. L’opera che riveli imitazioni o plagio è immediatamente esclusa dal Premio.





2) L’elaborato deve essere inviato entro e non oltre il 28 agosto 2023 e può essere presentato secondo le seguenti modalità:

a) in triplice copia, privo di qualsiasi segno di identificazione; si deve inoltre allegare una scheda con i dati personali dell’autore: nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, breve curriculum e firma per esteso. Dovrà essere inviato al seguente recapito: Associazione culturale – Premio letterario internazionale "Il Pozzo e l’Arancio", corso Umberto I n°32 – 72024 Oria (Br);

b) compilando in ogni sua parte l’apposito modulo informatico ( http://www.ilpozzoelarancio.it/premio-letterario-internazionale/iscrizione-online ) sul sito web de "Il Pozzo e l’Arancio".

In entrambi i casi l’autore è validamente in concorso solo quando l’organizzazione riceve la quota di partecipazione.





3) È richiesta una liberale erogazione di € 5,00 (cinque euro) che l’autore concorrente può allegare in contanti alle opere (sotto propria esclusiva responsabilità) o versare secondo le seguenti modalità mediante bonifico bancario intestato a: Associazione culturale "Il Pozzo e l’Arancio" – BCC di Erchie, filiale di Oria – IBAN: IT 27 U 08537 79220 001000033023, riportando la causale: Premio letterario internazionale – Quota di iscrizione; in quest’ultimo caso l’attestazione di avvenuto pagamento deve essere inviata all’organizzazione, in allegato a modulo informatico o per posta elettronica.





4) La Commissione giudicatrice – il cui giudizio è insindacabile – decreterà cinque autori finalisti tra cui sarà scelto il vincitore assoluto. In base al numero e alla qualità delle opere pervenute al concorso, la Commissione giudicatrice ha facoltà di assegnare ulteriori premi.





5) I risultati saranno resi noti tramite il sito telematico del Premio e tramite gli organi di stampa; inoltre gli autori concorrenti riceveranno debita comunicazione della classifica finale.





6) Gli autori concorrenti decretati vincitori saranno premiati in Oria sabato 30 settembre 2023 durante la cerimonia di premiazione de "Il Pozzo e l’Arancio". Le opere premiate (o parte di esse) saranno declamate dal Corpo artistico del Premio. Gli autori vincitori dovranno assicurare la loro presenza alla cerimonia di premiazione a mezzo posta elettronica e dovranno inoltre ritirare il premio personalmente, essendo ammesso il ricorso a una delega solo in casi di assoluta indisponibilità. In nessun caso è ammesso il ricorso alla spedizione postale.





7) Le opere pervenute anche se pubblicate o inserite in antologie (il cui diritto viene riservato alla Direzione generale del Premio) rimarranno di proprietà dell’autore. Nulla è dovuto agli autori in caso di pubblicizzazione dei propri componimenti. Le opere partecipanti non saranno in nessun caso restituite ma conservate nell’archivio del Premio.





8) Per gli autori che ne faranno esplicita richiesta è previsto l’invio di un attestato in carta semplice per usi didattici o curriculari; l’assegnazione di crediti formativi per gli studenti concorrenti al Premio è tuttavia a discrezione dei singoli istituti.





9) Si assicura il trattamento dei dati personali pervenuti nel rispetto della normativa vigente. Per eventuali controversie è competente il Foro di Brindisi.