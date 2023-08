OSTUNI (BR) - Continuano gli eventi nella città di Ostuni: domenica 20 agosto 2023, a partire dalle ore 19:30 presso l’azienda agricola Olio Sante in Contrada Lamacavallo, si terrà lo spettacolo dal titolo "Palmina. Amara terra mia" a cura del Collettivo Teatro Prisma. - Continuano gli eventi nella città di Ostuni: domenica 20 agosto 2023, a partire dalle ore 19:30 presso l’azienda agricola Olio Sante in Contrada Lamacavallo, si terrà lo spettacolo dal titolo "Palmina. Amara terra mia" a cura del Collettivo Teatro Prisma.





L'evento è organizzato dall'associazione culturale e olistica "Andriola Cultura" e dall'azienda agricola Olio Sante.

Questa la trama: Fasano, 11 novembre 1981. E' una data da non dimenticare e sicuramente la famiglia Martinelli non lo ha fatto. Dopo più di quarant’anni Palmina è ancora viva nella memoria di un territorio che non può tacere. Un suicidio che non è un suicidio, una lettera che non è una lettera, una doccia che non funziona, un rifiuto forte di una ragazza di 14 anni che aveva tutti i suoi sogni da realizzare e una voglia di libertà difficile da raggiungere.

Il testo e la regia della spettacolo sono a cura di Giovanni Gentile, la voce di Palmina sarà affidata all'attrice Barbara Grilli.

Nella serata di domenica 20 agosto si terrà la visita guidata e degustazione e, a seguire, lo spettacolo teatrale. L'ingresso è riservato ai soli soci.





INFORMAZIONI:

Azienda Agricola Olio Sante

C.da Lamacavallo, 2 SP 21

Prenotazioni: 3331259007 - 3286070023