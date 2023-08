OSTUNI (BR) - Nella città di Ostuni, in questi giorni, si festeggia il Santo Patrono e Protettore, Sant'Oronzo. Dal 25 al 27 agosto 2023 saranno tanti gli eventi che si terranno nella Città Bianca per questi giorni di festa. - Nella città di Ostuni, in questi giorni, si festeggia il Santo Patrono e Protettore, Sant'Oronzo. Dal 25 al 27 agosto 2023 saranno tanti gli eventi che si terranno nella Città Bianca per questi giorni di festa.





Il 25 agosto alle ore 10.00 la Banda Città di Ostuni, diretta dal Maestro Antonella Cavallo, annuncerà per le vie del centro storico l’arrivo della festa. Alle 17.30, presso l’area mercatale di Ostuni si svolgerà il raduno dei cavalli senza bardatura, la visita veterinaria e l’assegnazione dei numeri per la processione del giorno dopo. Alle 21.00 in piazza della Libertà il concerto bandistico "Città di Nardò" e l’accensione delle luminarie a cura della ditta StartLuce Luminarie.

Il 26 agosto, alle ore 8.00 si celebrerà la Santa Messa al santuario rupestre di Sant’Oronzo e alle ore 10.30, nella Basilica Concattedrale, il solenne pontificale presieduto dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini, la santa messa è concelebrata alla presenza di tutto il clero, delle massime autorità e di tutti i cavalieri in divisa. Nel pomeriggio, alle ore 18, il raduno dei cavalli bardati presso il parcheggio di via Ten. Specchia, da qui inizierà la sfilata lungo corso Mazzini e i primi 5 cavalli sorteggiati, saliranno in Cattedrale e attenderanno l’uscita della processione con la statua argentea del Santo. In Piazza Libertà ai 5 cavalli si uniranno al resto del corteo tutti gli altri dare vita alla lunga processione lungo le principali vie della città. Alle 21.00 in Piazza della Libertà si svolgerà il concerto dell’orchestra di fiati "Officina Orgianna delle Arti", alle 24.00 lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a cura della ditta Pirosud.

Infine, il 27 agosto, per concludere i festeggiamenti, alle 20.00 la premiazione dei partecipanti alla Cavalcata in Piazza Italia, alle 21.00 in Piazza della Libertà lo show dell’Orchestra Mancina con Renato Ciardo, alle 21.30 nel Foro Boario ci sarà il Neon Festival con dj set e live session, in Villa Comunale sempre alle 21.30 il concerto dei Matt Bianco.