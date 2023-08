(Nuova Barberia Carloni Compagnia Teatro Necessario - Foto di Pierangela Flasi)

OSTUNI (BR) - Divertente serata dedicata a tutti, grandi e piccini, quella di mercoledì 9 agosto quando alle h. 21, nell'anfiteatro del Parco di Santa Maria di Agnano di Ostuni, per Teatro Madre Festival, andrà in scena lo spettacolo di circo-teatro "Nuova Barberia Carloni" della compagnia Teatro Necessario, composta da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, regia di Mario Gumina.





Dopo più di 300 repliche e tour internazionali in Europa, Sud America, Corea e Giappone, Nuova Barberia Carloni porta in scena un mix di gag, musica dal vivo e spericolate acrobazie ricreando l’atmosfera di tempi non troppo lontani in cui il barbiere, oltre a fare barba e capelli, cantava, serviva da bere, consigliava e intratteneva. Soltanto fino a mezzo secolo fa la barberia era il luogo di ritrovo preferito dai signori.

Un posto discreto, dove discutere liberamente di affari ed idee, in poche parole: il punto nevralgico del paese. Nel gioco del teatro il palco diventa una barberia animata dai tre aspiranti barbieri e la platea una grande sala d’attesa. Il pubblico tutt’intorno assurge a parte integrante della sala medesima e lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari e spassose dimostrazioni di abilità. Attesa anche da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti, non può che ‘temere il peggio’.

Confermato l’appuntamento con il Pomeriggio al Parco: dalle h. 18, infatti, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio "Il tesoro dei pirati" (consigliato da 5 anni), una caccia al tesoro alla scoperta del Parco Archeologico a cura del Circolo Arci-Uisp Crispiano 'Mariella Leo'. Il laboratorio ha un costo di 7 euro. Necessaria la prenotazione, contattando il +393892656069.

Alle ore 19.00, l’appuntamento, rivolto a grandi e piccini che hanno acquistato il biglietto dello spettacolo, è alla scoperta del Parco di Santa Maria d’Agnano e della sua grotta guidati da Pamela Viaggi. Gradita la prenotazione, sempre al +393892656069.

Immancabili, infine, le proposte culinarie creative e colorate proposte nell’area food da Raparossa Cucina Naturale e la selezione musicale a cura di Giovanni Calella.

Il fine settimana di Teatro Madre, invece, sarà dedicato a un pubblico più adulto, con due imperdibili spettacoli comici: venerdì 11 agosto, Giuseppe Scoditti, recente protagonista dell’ultimo film di Nanni Moretti, porterà in scena "1e95", un’ora e mezza di stand-up comedy con il comico più alto d’Italia! L’obiettivo della serata? Tenere desta l’attenzione e soprattutto riuscire a far ridere, divertire. Che altro deve fare un comincio? Come in un flusso di coscienza, gli argomenti si susseguono ad un ritmo forsennato.

Domenica 13 Agosto, appuntamento con il teatro comico della potentissima ostunese Cinzia Marseglia che sarà in scena con l’elegante e tagliente Lucia Vasini in "Mozart 90": una commedia in cui si ride tanto, passando dalla commedia al teatro civile e raccontando di donne ‘amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e poi uccise, solo perché donne (Alda Merini)’.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it





Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it





Biglietti

Posto unico non numerato.

Biglietto spettacolo tout public: 7 euro

Biglietto spettacolo adulti: 13 euro