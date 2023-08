Ostuni, torna l'iniziativa del Lions Club 'Zaino Sospeso...a scuola con Piero' a favore delle famiglie in difficoltà economica e dei bambini e ragazzi ospitati nel Villaggio SOS



OSTUNI (BR) - Anche quest'anno i Lions Club Ostuni Città Bianca ed Ostuni Host hanno organizzato una raccolta del materiale didattico al fine di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.





L’iniziativa solidale, che aderisce al Service di Rilevanza Multidistrettuale 2023-2026 denominato "Zaino Sospeso", è un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Dal 30 agosto al 30 dicembre 2023, presso gli undici punti vendita di materiale didattico aderenti all’iniziativa, sarà possibile acquistare e riporre nei contenitori contraddistinti dalla locandina dell’iniziativa, penne, matite, pennarelli, evidenziatori, righe, squadre, goniometri, compassi, quaderni per tutte le classi, zaini e astucci (anche usati, purché in buone condizioni) ed ogni altro genere di materiale didattico.

Periodicamente i soci dei Club Lions si recheranno nei punti di raccolta per ritirare gli articoli donati.

Tutto il materiale donato sarà in parte consegnato alla Croce Rossa italiana - Comitato di Ostuni e Comitato di Carovigno e distribuito alle famiglie in difficoltà con figli che frequentano le scuole dell’obbligo, ed in parte distribuito direttamente dai soci dei due Club Lions ai bambini e ragazzi ospitati nel villaggio SOS di Ostuni.

I soci del Lions Club Ostuni Città Bianca ed Ostuni Host nel fare appello alla comunità, affinché si possa essere, tutti insieme, sollievo e solidarietà, ricordano a tutti la raccolta di materiale didattico oltre che un gesto di amicizia e solidarietà, costituisce per le comunità di Ostuni e Carovigno uno strumento utile per diffondere la cultura, attenuare i disagi delle famiglie e garantire il diritto all’istruzione di ogni bambino.

Punti vendita aderenti nel comune di Ostuni:

- Cartufficio – via Luisa Sanfelice, 9

- Ciccio 1000 Cose - Via Custoza, 61

- Didakta - Via Tommaso Nobile, 53

- Edicolè - Piazza Italia 30

- GioKids - Via degli Emigranti, 67

- La Matita - Via Professore Oronzo Paolo Orlando, 17

- Karta - Via Professore Oronzo Paolo Orlando, 55

- Sudpen - Via Cav. di Vitt. Veneto 56

Punti vendita aderenti nel comune di Carovigno

- 3C Cartolibreria cancelleria contabilità - Via Santa Sabina, 7

- Nuova Edicola di D'Agnano Erminia - Via Assennato Felice, 1

- Penna e calamaio - Via delle Donne, 18