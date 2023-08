MONOPOLI - Dal 1° settembre al 1° novembre, le strade e i palazzi di Monopoli in Puglia saranno il palcoscenico della 8ª edizione del PhEST - il Festival Internazionale di Fotografia e Arte. Quest'anno, il direttore artistico Giovanni Troilo ha scelto il tema "ESSERE UMANI" e pone una domanda intrigante: "Cos'è che ci rende davvero così speciali?".Questo festival ambizioso cercherà di rispondere esplorando le varie modalità di rappresentazione dell'uomo e dello spazio circostante, con cui l'umanità deve relazionarsi. Il risultato sarà un percorso caleidoscopico che mette in luce la complessità delle visioni e la loro interpretazione.Monopoli si trasformerà in una galleria a cielo aperto con numerose location sia al chiuso che all'aperto. Oltre a Palazzo Palmieri, cuore pulsante del festival, saranno coinvolte strutture come il Castello Carlo V, la Casa Santa e la Chiesa di SS Pietro e Paolo. In questa edizione, Palazzo Martinelli si unisce alla lista delle location, e verranno allestite anche le stanze del primo piano. Si aggiungono inoltre le Stalle di Casa Santa e la Chiesetta di San Giovanni.Il PhEST 2023 riunisce alcuni dei fotografi più quotati a livello internazionale provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Olanda, Inghilterra, USA, Australia, Israele, Germania, Belgio e Brasile. Oltre alla direzione artistica di Giovanni Troilo, il festival può contare su Arianna Rinaldo, curatrice fotografica di PhEST, e Roberto Lacarbonara, curatore per l'arte contemporanea, che hanno coinvolto oltre 30 artisti italiani e internazionali in 32 mostre diverse.Alcuni dei lavori presentati includono "L'Uomo che Misura le Nuvole" di Jan Fabre, "Another America" di Phillip Toledano, "Mother" di Lisa Sorgini, "Me We" di Koos Breukel, "RhOME" di Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, "Midlife" di Elinor Carucci e molte altre mostre affascinanti.Il festival ospiterà anche eventi speciali, discussioni e proiezioni serali, incluso un documentario su Sky Arte e un laboratorio di fotografia analogica per ragazzi.PhEST è un evento supportato dalla Regione Puglia, PugliaPromozione e il Comune di Monopoli, ed è sostenuto da numerosi partner culturali, istituzioni e sponsor che condividono la sua missione di promuovere l'arte e la cultura attraverso la fotografia. Con il suo programma ricco e variegato, PhEST continua a consolidare la sua posizione come un importante festival internazionale di arte e visioni.