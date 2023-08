BARI - Nelle prime ore della sera, due notti fa, un episodio di tensione e violenza ha scosso il lungomare di Bari, precisamente nella zona di San Girolamo. La spiaggetta a pochi passi dal ristorante "Spirito di Patate" è stata teatro di un drammatico incidente che ha richiesto l'intervento tempestivo del servizio di emergenza 118.La vittima dell'incidente è stata una giovane ragazza di soli 16 anni, la quale era stata ritrovata priva di sensi. Secondo quanto è stato riferito, la giovane era in uno stato di coma etilico a causa del consumo eccessivo di alcol. Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente per soccorrere la giovane, trasportandola immediatamente in ospedale.Tuttavia, durante il processo di soccorso e assistenza alla ragazza, si è verificato uno sconcertante e inaccettabile sviluppo: una violenta rissa è scoppiata tra un gruppo di circa dieci persone, causando ulteriore caos e preoccupazione sul luogo dell'incidente. I dettagli che hanno portato alla rissa non sono ancora chiari e richiedono ulteriori indagini.Nella rissa, le persone coinvolte si sono affrontate con calci, pugni e persino bottiglie. L'episodio ha lasciato diverse persone a terra ferite e sanguinanti, creando un'atmosfera di panico e incertezza. Alcuni dei presenti, nonostante la situazione di emergenza, hanno chiesto aiuto ai soccorritori impegnati con la giovane ragazza.La situazione è stata ulteriormente complicata dalla necessità di ulteriori interventi di ambulanze, che si sono unite alle forze del 118 già presenti sul luogo. Questo incidente evidenzia la serietà e l'urgenza di affrontare sia il problema dell'abuso di alcol tra i giovani sia la violenza gratuita e inaccettabile che può sorgere in situazioni già tese.È fondamentale che le autorità locali prendano provvedimenti sia per prevenire situazioni simili in futuro, attraverso la sensibilizzazione e l'educazione, sia per punire coloro che sono coinvolti in atti di violenza. La sicurezza dei cittadini e il benessere pubblico devono rimanere una priorità, e l'incidenza di eventi come questo dovrebbe spingere a riflettere e agire per garantire un ambiente più sicuro e pacifico per tutti.