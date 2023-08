Le prime parole del difensore francese in esclusiva ai microfoni di Inter TV.

MILANO - Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell'Inter: il difensore francese si è presentato in un'intervista esclusiva ai microfoni di Inter TV, dove ha raccontato tutta la sua emozione per questa nuova avventura nerazzurra.

Hai scelto l'Inter e la Serie A: ci racconti questa tua decisione?

«L'Inter è un Club vincente, basta guardare tutti i trofei che ho alle spalle. Io gioco a calcio per vincere, per questo ho deciso di venire all'Inter».

Sei stato compagno di squadra di Sommer e di Thuram, ti hanno già raccontato qualcosa dell'Inter?

«Abbiamo parlato diverse volte, con Marcus ci siamo scambiati diversi messaggi. Mi ha raccontato che qui l'atmosfera è fantastica, questo è un top Club. Sono contento di essere arrivato in una squadra di questo spessore».

Hai solo 27 anni e hai già vinto tantissimi titoli in carriera, come la Champions League e il Mondiale. Cosa puoi portare all'Inter con il tuo bagaglio calcistico?

«Sicuramente tutta l'esperienza che ho maturato giocando nel Bayern Monaco e nella nazionale francese. Ho imparato tanto. Arrivo con un obiettivo preciso: dimostrare di poter dare il massimo».

Hai un traguardo prefissato in questa avventura nerazzurra?

«Voglio vincere lo Scudetto in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell'Inter. Io vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi e per tutto il Club. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono dei giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli».

Sei un giocatore versatile, come ti adatterai allo stile di gioco dell'Inter?

«Sono arrivato per giocare come difensore, ma posso anche agire da terzino in una difesa a quattro».

Inoltre hai il vizio del gol: nella scorsa stagione hai segnato 7 reti.

«Mi è sempre riuscito naturale farmi trovare nella posizione giusta per segnare. Ho anche segnato contro l'Inter, di testa. Ma il mio obiettivo è quello di vincere le partite e i titoli, se poi posso festeggiare un gol con i tifosi ancora meglio».

Nell'ultima stagione in Bundesliga sei stato in cima alla classifica per tackle vinti e passaggi completati. Quali sono le tue caratteristiche migliori?

«La qualità più importante per un difensore è quella difendere con attenzione, vincere più tackle possibili ed essere decisi. Segnare e fare assist sono dei plus, la cosa più importante per un difensore è... difendere».