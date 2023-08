Putignano, 21 agosto 2023 - Putignano si prepara a ospitare un evento straordinario, un gemellaggio enogastronomico che unisce il nord e il sud dell'Italia, ma soprattutto due realtà imprenditoriali che offrono opportunità lavorative alle persone autiste. Questo incontro speciale avrà luogo il 26 agosto 2023 e si basa sulla collaborazione tra il Comune di Putignano, SbrisolAut, PowerAut e Autnotout.**SbrisolAut: La Produzione di Sbrisolona e L'Inclusione Sociale**SbrisolAut è un'impresa ad impatto sociale con sede a Mantova, famosa per la produzione e la commercializzazione della tipica torta "Sbrisolona". Ciò che rende questa azienda straordinaria è che impiega esclusivamente persone nello spettro autistico nella produzione di questa deliziosa torta.**PowerAut e Autnotout: Giovani Autistici nella Produzione del Vino**PowerAut e Autnotout sono due realtà pugliesi che coinvolgono giovani autistici nella produzione del vino. Queste iniziative mirano a fornire opportunità di lavoro significative e a promuovere l'inclusione sociale.**Un Gemellaggio per l'Inclusione**Queste innovative realtà sociali ed imprenditoriali si incontreranno a Putignano, dove il Comune ha messo a disposizione la sala della Biblioteca per ospitare l'evento. Inoltre, il tarallificio Farinella srl, un'azienda locale, accoglierà i giovani pasticceri di SbrisolAut per uno scambio di "ricette".**Tavola Rotonda: "Quando la Spesa Vale l'Impresa"**Nel pomeriggio, alle 16:30, presso la Biblioteca Comunale, si terrà una tavola rotonda aperta al pubblico dal titolo "Quando la spesa vale l'impresa". Durante questo incontro, istituzioni, imprenditori e associazioni discuteranno del tema dell'autismo e del lavoro. L'obiettivo principale è dimostrare che le persone con funzionamento cognitivo "divergente" possono essere inserite con successo nel mondo del lavoro, se offerte loro opportunità formative e contesti aziendali inclusivi.**Partecipanti d'Eccezione**L'evento gode del patrocinio del Comune di Putignano e vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui la Sindaca di Putignano, Luciana Laera, l'europarlamentare On. Chiara Gemma, Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Favale (Vescovo della Diocesi di Conversano - Monopoli), Alberto Balestrazzi (CEO di Auticon), Domenico Egizio (fondatore di Farinella srl), Giampiero Mastrangelo (Presidente dell'Associazione Amici dei Diversabili), Laura Delfino (co-fondatrice di SbrisolAut), Enrica Bortolot (Analista del Comportamento a supporto del progetto lavoro della OdV Poweraut) e Massimo Striano (Amministratore di Autnotout srl).Questo incontro promette di essere un momento significativo di condivisione e sensibilizzazione sull'importanza dell'inclusione delle persone autiste nel mondo del lavoro, offrendo una visione di speranza per il futuro.**Per Ulteriori Informazioni**Per ulteriori informazioni sull'evento, è possibile contattare l'indirizzo email: info@tarallaut.it.