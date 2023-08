ALBEROBELLO - Dal 3 al 6 agosto si terrà la trentanovesima edizione del Festival Folklorico Città dei Trulli. Il mix di popoli, danze e colori si inaugura questa sera nella frazione di Coreggia alle 21, con lo spettacolo dal titolo “Coreggia in Folk” presso il Campo Polivalente in via Ruggieri. Per tutte le altre date, il festival si terrà ad Alberobello in piazzale Miraglia alle 21.30. La partecipazione è libera e gratuita.Questa edizione è la più internazionale perché partecipano ballerini provenienti da Colombia, Hawaii, Costa Rica e Bulgaria.“Novantacinque sono gli anni che compie quest’anno il Gruppo Folkloristico di Alberobello. Un traguardo di longevità che mi auguro porti sempre più lontano nel tempo le tradizioni di una comunità - spiega Francesco De Carlo, Sindaco Alberobello - che da circa un secolo si tramandano di padre in figlio con una passione straordinaria e l’impegno di rinnovare anno dopo anno il mito di un luogo che spazia e guadagna notorietà in Paesi lontani”.Questa sera ad aprire le danze, ci saranno i ballerini colombiani e insieme alla performance, dedicata ai tradizionali balli locali, ci sarà l’opportunità di degustare le specialità della tradizione locale. Una quattro giorni all’insegna del ballo, dell’allegria e della convivialità.Conclude De Carlo: “L’edizione 2023 è la più internazionale di tutte le altre perché in autunno il Gruppo sarà negli Stati Uniti su invito del ‘Columbus day’ proprio per festeggiare un anniversario così importante. Ciò ci inorgoglisce come alberobellesi e ci conferma che le tradizioni sono un alveo di saperi, valori, usanze, che connotano un territorio che il resto del mondo chiede di conoscere e scoprire. Al Gruppo Folkloristico auguro di raccogliere tanti altri successi e di portare nel mondo Alberobello con le sue tradizioni, la sua storia, il folklore che in tanti ci ammirano.”Infine per gli appassionati del genere si segnala la mostra fotografica del Gruppo Folkloristico Città dei Trulli:Ingresso libero dal 2 al 10 AgostoCasa Alberobello in Largo Martellotta9:30-12:30 17:30-20:30