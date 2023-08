BARI - Rocco Palese, assessore alla Sanità, ha annunciato che a settembre verrà presentato un provvedimento di Giunta per l'approvazione degli schemi di contratto tra le Asl (Aziende Sanitarie Locali) e i rappresentanti legali degli stabilimenti termali in Puglia. Questi accordi riguarderanno le prestazioni di riabilitazione termale da erogare con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).Palese ha affermato che il provvedimento includerà anche le modalità di erogazione delle prestazioni a carico dell'Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). La decisione è una risposta alle proteste sollevate dal consigliere regionale Tutolo in merito alla riabilitazione termale.L'assessore ha inoltre sottolineato che una nota di chiarimento è già stata inviata al Dipartimento Politiche della Salute nei confronti dell'amministratore unico delle Terme di Castelnuovo della Daunia.I contributi regionali alle terme, che rientrano nei regimi di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) previsti per le regioni in piano operativo, saranno erogati una volta che sarà stata approvata la delibera di Giunta in questione. L'obiettivo è garantire una chiara regolamentazione degli accordi tra Asl e stabilimenti termali, assicurando la fornitura di prestazioni di riabilitazione termale e la corretta copertura dei costi da parte del SSN e dell'Inail.