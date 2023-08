CAROVIGNO - Una tragedia ha colpito la cittadina di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un giovane di 19 anni originario di Bari ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Il tragico evento si è verificato lungo la statale 379, dove il ragazzo stava viaggiando a bordo di uno scooter.L'incidente è avvenuto quando, per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale, il giovane ha perso il controllo dello scooter, finendo per impattare violentemente contro l'asfalto. La dinamica precisa dell'incidente è oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.Nonostante i tempestivi soccorsi da parte del personale medico del 118, giunti rapidamente sulla scena, purtroppo non è stato possibile salvare la vita del giovane, che ha perso la vita a causa dell'impatto.La comunità locale è scossa da questa tragica notizia e si stringe attorno alla famiglia del ragazzo colpita da questa dolorosa perdita. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le circostanze esatte dell'incidente e comprendere le cause che hanno portato alla tragica morte del giovane di soli 19 anni.