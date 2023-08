NOVOLI (LE) - Nel ricco paniere degli eventi dell’estate novolese, organizzati dalla Consulta delle Associazioni (Unicum – dal 27 agosto al 9 settembre 2023) c’è anche l’appuntamento con i DJ dello Zoo di 105, il programma radiofonico più gettonato in Italia. - Nel ricco paniere degli eventi dell’estate novolese, organizzati dalla Consulta delle Associazioni (Unicum – dal 27 agosto al 9 settembre 2023) c’è anche l’appuntamento con i DJ dello Zoo di 105, il programma radiofonico più gettonato in Italia.





Sabato, 2 settembre, a partire dalle ore 21.30, in piazza Tito Schipa, il divertimento è assicurato con Jonny Mele e Martin Klein, che, insieme a giovani ballerine e animatrici dello stesso staff di 105, allieteranno la serata organizzata grazie all’intesa tra il Comune di Novoli (Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive) ed il Distretto Urbano del Commercio (DUC) costituito, oltre che dal Comune di Novoli, anche dai Comuni di Trepuzzi, Squinzano e Surbo.

In particolare, tale iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che mira ad incrementare i benefici diretti per gli operatori commerciali dei distretti e avviare un processo di aggregazione territoriale per la definizione di Ambiti territoriali ottimali per il potenziamento e lo sviluppo dei DUC in una logica di efficienza ed efficacia delle azioni finanziate.

"Continuiamo a proporre momenti di intrattenimento che possano coinvolgere persone di tutte le età - dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Novoli, Gianni D’Ambrosio -. In questa occasione avremo due personaggi molto noti del mondo radiofonico, evento che si integra con le date previste dal ricco calendario di altre manifestazioni, organizzate dalla Consulta delle Associazioni. Come ogni anno l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Marco De Luca, vuole offrire ai cittadini non solo novolesi ma anche a coloro provenienti dai paesi limitrofi, occasioni di puro divertimento di qualità a kilometro zero".

A Gianni D’Ambrosio fa eco Roberta Romano, assessore con delega all’associazionismo: "Siamo grati alle associazioni per la preziosa collaborazione che ha permesso con l ‘impegno di tutti di realizzare questo ricco calendario di eventi culturali incentrati sulla bellezza della diversità".