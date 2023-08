FOGGIA - La serata di ieri a Foggia è stata segnata da un tragico incidente stradale che ha coinvolto un ragazzino di 13 anni, lasciando la comunità in uno stato di preoccupazione e tensione. Il giovane è stato investito mentre si trovava a bordo di un monopattino lungo via della Repubblica, e ora si trova in gravi condizioni presso il Policlinico Riuniti di Foggia.Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, il ragazzino stava attraversando la strada in sella al suo monopattino quando è stato investito da un'auto di tipo utilitaria. Il conducente dell'automobile si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi al giovane, rendendo l'incidente ancor più straziante per l'angoscia che deve aver vissuto in quel momento.A causa dell'impatto, il ragazzino è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche. I medici del Policlinico Riuniti di Foggia stanno lavorando incessantemente per stabilizzare le sue condizioni. Il giovane ha riportato un trauma cranico e lesioni alla milza, il che rende il suo stato di salute estremamente delicato.L'incidente ha provocato una reazione immediata da parte delle autorità locali e della Polizia Locale, che ha dovuto chiudere la via della Repubblica per alcune ore per poter ricostruire accuratamente la dinamica dell'accaduto. La chiusura della strada ha generato disagi nella circolazione, ma è stata necessaria per garantire l'integrità dell'indagine e fornire una comprensione chiara di ciò che è avvenuto.La comunità di Foggia è attualmente unita nella speranza di una pronta guarigione per il giovane coinvolto nell'incidente. Si tratta di un triste episodio che sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, affinché simili tragedie possano essere evitate in futuro.