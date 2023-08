LECCE - Una tragica vicenda ha colpito il Salento, scuotendo la comunità e gettando nello sconforto una famiglia di turisti. Un uomo di 44 anni, Matteo Tibaldi, originario di Marmirolo in provincia di Mantova, ha perso la vita a causa di un improvviso infarto mentre si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia a Pescoluse, marina di Salve.L'incidente fatale è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, quando il 44enne aveva deciso di trascorrere la notte all'aperto sul balcone della casa presa in affitto insieme alla moglie e ai figli. A quanto pare, il caldo intenso dei giorni precedenti aveva spinto l'uomo a cercare refrigerio stendendosi su una sdraio sul balcone.Purtroppo, mentre era intento a riposare, Matteo Tibaldi è stato colpito da un improvviso e letale infarto. La moglie, all'alba, ha fatto una tragica scoperta: ha trovato il marito privo di vita sulla sdraio. Immediatamente è stata allertata l'emergenza medica, ma nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo.L'intera comunità è rimasta sconvolta da questa triste notizia, che ha colpito una famiglia che stava trascorrendo delle tranquille vacanze nella splendida località di Pescoluse. L'incidente ha messo in luce quanto sia importante essere attenti alla propria salute e alle condizioni atmosferiche, specialmente in situazioni di caldo intenso.La perdita di Matteo Tibaldi è un duro colpo per i suoi cari, che ora si trovano a dover affrontare una situazione dolorosa e drammatica. In questo momento di profondo dolore, la comunità si unisce nel cordoglio e nell'affetto per la famiglia colpita dalla tragedia. La vicenda ricorda l'importanza di prestare attenzione al proprio benessere e di cercare sempre di adottare le giuste precauzioni per evitare rischi in situazioni sfavorevoli.