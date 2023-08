BARI - Il rinomato direttore d'orchestra, Riccardo Muti, sarà il testimone d'eccezione per l'approvazione della legge regionale pugliese sulle bande musicali. Questo appassionato sostenitore della tradizione bandistica pugliese interverrà nella basilica cattedrale di Conversano il 31 agosto alle ore 11:00, durante l'evento "Maestri", un'occasione per celebrare la musica bandistica e i suoi protagonisti.L'evento è un'occasione speciale per la Regione Puglia poiché la legge regionale sulle bande musicali è la prima del suo genere in Italia. La presentazione ufficiale di questa legge è prevista come parte integrante della manifestazione "Maestri", che si terrà il 30 e 31 agosto a Conversano. Questa manifestazione comprende mostre, concerti e produzioni incentrate sul tema "La Banda, la storia e i suoi protagonisti".Alla presentazione del provvedimento legislativo interverranno, oltre a Riccardo Muti, importanti figure istituzionali come il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore regionale per l'Industria Turistica e Culturale della Regione Gianfranco Lopane e molte altre personalità del mondo culturale e musicale.Oltre all'approvazione della legge regionale, "Maestri" vuole celebrare il fenomeno musicale e culturale delle bande musicali, che hanno permesso a migliaia di persone delle periferie della Puglia e del Sud di entrare in contatto con la "grande musica". L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Diocesi Vescovile Conversano Monopoli e dal Comune di Conversano.La manifestazione "Maestri" inizia il 30 agosto con l'esibizione delle bande conversanesi "Ligonzo" e "Piantoni" in Piazza XX Settembre a partire dalle ore 20:30. Il 31 agosto, oltre alla presentazione della legge sulle bande, saranno inaugurate due mostre: una dedicata a Riccardo Muti e l'altra racconta attraverso fotografie d'epoca alcuni dei direttori e solisti più importanti del panorama bandistico del passato.La giornata si concluderà con un concerto straordinario intitolato "Pino Minafra & La Banda" in Piazza XX Settembre alle ore 21:00. Questo concerto, diretto da Pino Minafra, coinvolgerà cinquanta musicisti di banda pugliesi e sarà introdotto dal giornalista e critico musicale Ugo Sbisà.