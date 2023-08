Antonio Bitonti, 72 anni, era noto per le sue performance e aveva partecipato a diversi programmi televisivi di successo, tra cui "Italia's Got Talent," "Avanti un Altro," e "Caduta Libera." La notizia della sua tragica scomparsa ha colto di sorpresa sia i suoi fan che il mondo dello spettacolo.



L'incidente ha richiesto l'intervento immediato degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l'artista dalle lamiere. Bitonti è stato quindi trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Tricase, dove purtroppo si è verificato il decesso a causa delle ferite riportate nell'incidente.



Le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine per fare luce sugli eventi che hanno portato a questa tragedia. La comunità artistica e i suoi numerosi fan sono addolorati dalla perdita di un talento così eclettico e amato, e si stringono attorno alla famiglia di Antonio Bitonti in questo momento difficile.

