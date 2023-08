BARI - Il Locus Festival 2023, con il suo percorso ricco di successi e apprezzamenti sia quantitativi che qualitativi, sta per concludersi con un gran finale a Bari. Questo straordinario festival, che ha registrato oltre 35.000 presenze in 12 serate e 30 spettacoli nelle città di Trani, Fasano, Locorotondo e Bari, si prepara a dire addio con un evento memorabile.Nel corso dell'agosto più caldo e coinvolgente nella valle d'Itria, il Locus Festival ha fatto vibrare i cuori degli spettatori. E ora, torna sul mare di Bari con uno degli ospiti più prestigiosi di sempre, Robert Plant.Robert Plant, una vera icona nella storia della musica e noto per essere stato il frontman dei leggendari Led Zeppelin, porterà sul palco il suo progetto "Saving Grace". In questa avventura musicale, sarà accompagnato da Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro).L'evento fa parte della sesta edizione della Festa del Mare, organizzata dalla Regione Puglia e Pugliapromozione in collaborazione con il Comune di Bari. Questo progetto è finanziato nel contesto del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8 - “PALINSESTO PP-TPP PUGLIA, RISCOPRI LA MERAVIGLIA 2023".L'entusiasmo per questo concerto è stato così travolgente che i biglietti sono andati esauriti rapidamente. Nonostante ciò, il pubblico avrà accesso a un'area parcheggio dedicata in via Verdi, acquistabile solo online su Ticketone.it al costo di 5 euro.Il concerto si terrà nella suggestiva cornice della Rotonda di via Paolo Pinto, che sarà chiusa al traffico per l'occasione. Questa serata promette di essere un momento indimenticabile di musica e emozioni, un'opportunità unica di vedere una leggenda vivente come Robert Plant esibirsi in Puglia.