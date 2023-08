LOCOROTONDO - Se sei appassionato di viaggi e desideri immergerti nella bellezza di Locorotondo, c'è un'opportunità imperdibile che non puoi perdere! Fino al 29 agosto, sono in corso gli **Eco Summer Tour**, visite guidate che ti permetteranno di scoprire i tesori nascosti di questa incantevole città.Gli Eco Summer Tour si svolgeranno ogni martedì e venerdì, offrendo due opzioni di lingua per soddisfare tutte le esigenze. Ogni martedì alle 10.30, potrai partecipare a un tour guidato in **inglese** o **francese**, mentre ogni venerdì alle 18.00 avrai l'opportunità di unirti a una visita guidata in **italiano**.La prenotazione è **obbligatoria** per partecipare a queste visite, quindi assicurati di prenotare in anticipo per non perdere questa esperienza unica. Per tutti i dettagli e per effettuare la prenotazione, puoi contattare l'**Info-Point Locorotondo** tramite telefono al **080 4312788** o inviando una email a **infopointlocorotondo@gmail.com**.Durante queste visite guidate, avrai l'opportunità di esplorare i luoghi più affascinanti di Locorotondo, scoprendo la sua storia, l'architettura tradizionale e gli angoli suggestivi che rendono questa città così speciale. Guidati da esperti locali, potrai immergerti nell'autentica atmosfera pugliese, ammirando i caratteristici trulli, le stradine acciottolate e l'incantevole paesaggio circostante.Non perdere questa occasione di scoprire la bellezza di Locorotondo attraverso gli Eco Summer Tour. Prenota la tua visita guidata e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile in una delle città più affascinanti della Puglia!