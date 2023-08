Home pageSport Serie A, il Lecce sfiderà la Fiorentina al Franchi

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18,30 la Fiorentina al "Franchi".





Per i salentini sarà una partita insidiosa. I toscani cercheranno un successo per avere una continuità di risultati. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce esterni Rafia e Gonzalez.Regista Strefezza.In attacco Almqvist e Banda. Nella Fiorentina sulle fasce Arthur e Mandragora . Trequartista Bonaventura.In avanti Kouame e Beltran. Arbitrerà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Nell'ultimo precedente in Serie A a Firenze il 19 Marzo 2023 vinse la Fiorentina 1-0, autorete di Gallo al 27' del primo tempo.