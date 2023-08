Nella Lazio sulle fasce Luis Alberto e Vecino.Trequartista Felipe Anderson.In avanti Immobile e Zaccagni. Arbitrera Federico Dionisi della sezione di L' Aquila. Nell' ultimo precedente in Serie A a Lecce il 4 Gennaio 2023 vinsero i salentini 2-1. Nel primo tempo al 14' la Lazio passo ' in vantaggio con Immobile. Nel secondo tempo al 12' il Lecce pareggio ' con Strefezza e al 26' Colombo realizzo ' la rete decisiva per la squadra pugliese.

- Nella prima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani sera alle 20,45 la Lazio al ' Via del Mare'. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I biancocelesti cercheranno un successo per la corsa verso la qualificazione in Champions League. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per iniziare bene il torneo. Nel Lecce esterni Gonzalez e Ramadani. Regista Strefezza. In attacco Almqvist e Banda.