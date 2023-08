via Juventus fb

UDINE - La Juventus ha iniziato la sua stagione in Serie A con un netto successo contro l'Udinese, vincendo per 3-0 nella partita disputata a Udine. Il match è stato caratterizzato da tre gol segnati nel primo tempo dalla squadra di Massimiliano Allegri.La prima rete è stata messa a segno da Federico Chiesa, che ha ricevuto palla da Dusan Vlahovic sulla trequarti del campo e ha sparato un potente tiro dal limite dell'area. Il tiro di Chiesa è stato leggermente deviato da un difensore e ha finito nell'angolino, sfuggendo al portiere Silvestri. Questo gol ha cambiato subito il punteggio, portando la Juventus in vantaggio per 1-0.Il secondo gol è arrivato grazie a un calcio di rigore di Dusan Vlahovic. Il serbo ha spiazzato Silvestri, calciando la palla sulla sinistra mentre il portiere era sulla destra. Questo gol ha portato il punteggio a 2-0 a favore della Juventus.Il terzo gol è stato segnato da Adrien Rabiot. Federico Chiesa ha accelerato sulla sinistra e ha servito un cross a Cambiaso, che ha effettuato un passaggio dal limite dell'area verso il secondo palo. Rabiot è stato libero alle spalle di Bijol e ha colpito di testa, sfruttando una mancata uscita di Silvestri. Questo gol ha fissato il punteggio finale a 3-0 a favore della Juventus.Con questa vittoria convincente, la Juventus di Allegri ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto e punta a competere per il titolo di campione italiano.