Sorteggio agrodolce per le italiane in Champions

Sorteggio agrodolce per le italiane in Champions. A sorridere è il Napoli, testa di serie, che nel girone C oltre al temibile Real Madrid, trova Braga ed Union Berlino, così come l'Inter che nel girone D, dovrà affrontare Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Impegnativo è invece il girone E della Lazio con Fayenoord, Atletico Madrid e Celtic. Male il Milan che nel girone F, fa un tuffo nel suo recente passaggio sfidando il figliol prodigo Donnarumma col il Psg, Tonali New Castle di Tonali e Borussia Dortmund.