La città di Trinitapoli è pronta ad accogliere tre giorni di festa patronale in onore dei santi patroni Beata Vergine Maria di Loreto e Santo Stefano Protomartire. L'evento si svolgerà dal 14 al 16 agosto e rappresenta un momento di intensa esperienza di fede e aggregazione sociale per la comunità locale.Il Delegato Arcivescovile Mons. Giuseppe Pavone ha espresso la sua gratitudine verso i commissari prefettizi, il comitato delle feste patronali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Questi giorni di festa saranno l'occasione per riscoprire il senso di letizia cristiana e rafforzare il legame battesimale attraverso l'intercessione dei santi patroni.Ecco il programma dell'evento:**Domenica 14 Agosto:**- Ore 7:00 - Inizio della festa con fuochi pirotecnici. - Ore 7:00 - Celebrazione della Santa Messa presso il Santuario Mariano. - Ore 9:00 - Concerto bandistico "Città di Trinitapoli" che si esibirà nelle vie della città. - Ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica presso la rettoria di S. Anna in onore di Santo Stefano Protomartire. - Ore 20:15 - Processione di Santo Stefano dalla rettoria di S. Anna al santuario della B.V.M. di Loreto. - Ore 21:00 - Solenne veglia di preghiera in onore della Madonna presieduta da Mons. Stefano Sarcina. - Ore 21:30 - Gran concerto bandistico "Città di Trinitapoli" diretto dal Maestro Domenico Virgilio.**Lunedì 15 Agosto:**- Ore 7:00 - Lancio di bombe a devozione della Confraternita Santa Maria di Loreto. - Ore 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 - Celebrazioni eucaristiche nel Santuario Mariano. - Ore 19:00 - Solenne concelebrazione presieduta da S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth, presso il santuario della Beata Maria Vergine di Loreto. Parteciperanno i sacerdoti della città, le autorità civili e militari. Il coro polifonico Lauretano eseguirà i canti. - Ore 21:00 - Fuoco pirotecnico in occasione del ritorno della Madonna di Loreto al Santuario. - Ore 24:00 - Spettacolo pirotecnico finale.**Martedì 16 Agosto:**- Ore 19:00 - Solenne concelebrazione in onore di Santo Stefano Protomartire in Piazza Umberto I, presieduta da Mons. Stefano Sarcina.La festa patronale rappresenta un momento di profonda devozione e di gioia per la comunità di Trinitapoli, che si unisce per celebrare la sua fede e onorare i suoi santi patroni. Gli eventi religiosi e culturali previsti promettono di rendere questi tre giorni indimenticabili per i partecipanti.