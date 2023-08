Dopo una breve pausa, tornano in agosto gli appuntamenti con il Taberna Book Festival, eventi già confermati e rientranti nella più ampia kermesse "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci che vedranno la presenza della Taberna Libraria di Latiano, come ormai consuetudine, in giro per il territorio pugliese nuovamente tra la provincia di Brindisi e quella di Taranto. Dopo una breve pausa, tornano in agosto gli appuntamenti con il Taberna Book Festival, eventi già confermati e rientranti nella più ampia kermesse "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci che vedranno la presenza della Taberna Libraria di Latiano, come ormai consuetudine, in giro per il territorio pugliese nuovamente tra la provincia di Brindisi e quella di Taranto.





Inizio col botto mercoledì 9 agosto ore 19:30 presso l’Anfiteatro della Masseria a Rosa Marina di Ostuni, che ospiterà ben tre incontri con l’autore promossi dal contenitore culturale latianese partendo dalla presentazione del libro Una Storia Sbagliata (Edizioni LiberAria) di Giancarlo Visitilli con il quale dialogherà il giornalista brindisino Nico Lorusso.

Si prosegue venerdì 11 agosto ore 19:30 presso l’Anfiteatro della Masseria a Rosa Marina di Ostuni con lo scrittore, giornalista e ricercatore di storia contemporanea Filippo Boni che presenterà, le due sue opere "Gli eroi di via Fani" e "Muoio per te" (Edizioni Longanesi) dialogando con il giornalista brindisino Nico Lorusso

Sempre Filippo Boni e le sue due opere saranno protagonisti il giorno dopo, sabato 12 agosto ore 20:30 presso il Frantoio Semi-ipogeo Palazzo Comunale Piazza Spagnolo Palma di Sava (Ta), per una serata speciale, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso e che vedrà, accanto a Boni, la presenza dell’Onorevole Dario Iaia, Deputato della Repubblica, del Sindaco di Sava Gaetano Pichierri, dell’Assessore allo Sviluppo Economico Marco Di Punzio e della Consigliera Comunale con Delega alla Cultura Annalisa Melle.

Giovedì 17 agosto ore 19:30 per il terzo ed ultimo appuntamento sempre presso l’Anfiteatro della Masseria a Rosa Marina di Ostuni il giornalista brindisino Nico Lorusso dialogherà con Andrea Spiri, in occasione della presentazione del libro dal titolo “The end – 1992-1994” (Editore Baldini+Castoldi). Per info: 3384308881 e 3497185690.