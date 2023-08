MONOPOLi - Una tragedia ha colpito un aquapark di Monopoli, in provincia di Bari, dove un bambino di quattro anni e mezzo è annegato all'interno di una delle piscine del parco acquatico. Il piccolo si trovava lì con la sua famiglia per una giornata di svago e relax.Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il bambino stava giocando nella piscina e partecipando ad alcuni giochi d'acqua quando, per cause ancora da stabilire, sembra che abbia urtato la testa e sia poi caduto in acqua. I dettagli esatti dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno esaminando ogni aspetto per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto.Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi e abbiano tentato di rianimare il piccolo ancora all'interno del parco acquatico, i loro sforzi sono stati vani. Dopo i primi soccorsi, il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.Gli investigatori stanno cercando di fare luce sugli ultimi istanti di vita del bambino attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza interne all'aquapark. Queste registrazioni potrebbero aiutare a comprendere meglio la sequenza di eventi che ha portato alla tragedia. I carabinieri sul posto hanno anche raccolto testimonianze dai presenti per ottenere ulteriori informazioni sulla situazione.La procura di Bari sta coordinando le indagini, mentre la famiglia della giovane vittima risiede in provincia di Brindisi. L'intera comunità è scossa da questa tragica perdita e le indagini continueranno per gettare luce sui dettagli dell'incidente e garantire che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.