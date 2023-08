BRANDIZZO - Una tragedia ha colpito la città di Brandizzo, vicino a Torino, dove cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno in transito mentre lavoravano ai binari della linea ferroviaria Torino-Milano. I cinque operai sono stati identificati come Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli.La tragedia ha scosso la comunità locale e ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della procura di Ivrea per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Al momento, il fascicolo è a carico di ignoti mentre le autorità cercano di comprendere le circostanze esatte che hanno portato all'incidente.Secondo alcune informazioni preliminari, sembra esserci stato un problema di comunicazione tra la squadra presente sul posto e chi coordinava i lavori. Tuttavia, sarà la magistratura a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, ha commentato l'incidente affermando che si tratta di un problema sistemico legato al sistema dei subappalti e degli appalti. Queste politiche aziendali possono comportare risparmi economici ma mettono a rischio la salute e la vita dei lavoratori. Airaudo ha sottolineato la necessità di cambiare questo sistema.Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Settimo e Chivasso, nel Torinese, con numerosi treni regionali soppressi o limitati.Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha annunciato che si stanno effettuando tutte le verifiche del caso per comprendere come sia potuto accadere un simile drammatico incidente. La normativa prevede che i cantieri sui binari possono iniziare solo quando è certificata l'assenza di treni sulla linea.