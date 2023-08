Sparks Festival, Carl Orff Music Festival, Notte bianca dei Bambini e ancora un omaggio a Fellini, appuntamenti con la danza e con il teatro. Sarò un lungo fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma a Putignano nei prossimi giorni. Dai più piccoli ai più grandi, le occasioni per vivere il paese non mancheranno.

Si comincia venerdì 1° settembre con un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni agricole del territorio. Il Comune di Putignano, in collaborazione con le associazioni di categoria Coldiretti, ARA Puglia, CIA, Confagricoltura e COPAGRI, organizza l’Agri Street Food Locale. Dalle ore 18:00 in piazza Aldo Moro aziende agricole del territorio saranno presenti con i loro stand per far conoscere la storia dei prodotti della nostra terra. E ancora, mostra di carrozze d’epoca in piazza XX Settembre e passeggiate in carrozza. La serata proseguirà con la Notte Bianca dei Bambini. Dalle ore 20:30 in piazza Aldo Moro, piazza Teatro e Piazza Plebiscito attrazioni, spettacoli e divertimento con le mascotte di Super Mario, MIrabel e Spiderman che potranno incontrare i bambini e scattare le foto insieme, il meraviglioso mondo delle bolle giganti, il suggestivo spettacolo di magia e del giocolieri, il maxi gonfiabile Jurassik, l'equilibrista Spiral Man e Ballooon Man.

Sempre venerdì 1° settembre, alle ore 19:30 e alle ore 21:00 al giardino pensile del Museo Civico di Putignano (piazza Plebiscito), la città renderà omaggio a Federico Fellini con lo spettacolo “Nine” a cura di DART – Scuola di Danza Olimpia Pascale. Spettacolo ispirato al capolavoro cinematografico “8 e 1/2”, un viaggio nel tumultuoso mondo interiore del celebre regista alle prese con una crisi personale e creativa. Circondato da figure femminili emblematiche – dalla moglie fedele all'amante ardente, dalla musa ispiratrice alla produttrice intransigente, fino alla memoria confortante della madre defunta ­– Guido naviga tra ricordi, desideri e realtà, tra il sacro e il profano fino a superare le sue incertezze - info e prenotazioni: museodicomunita.putignano@gmail.com

Sabato 2 settembre prende il via il Carl Orff Music Festival 2023, il festival internazionale di musica da camera che da 17 anni conclude la stagione concertistica classica in Puglia. Cinque i concerti in programma quest’anno, tra il 2 e il 10 settembre, tutti ospitati al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano. Il concerto di apertura, il 2 settembre alle ore 21:00, vedrà l’esordiente Carl Orff Chamber Orchestra, l’orchestra da camera del festival composta da una selezione di alcuni dei migliori giovani talenti del territorio, accompagnare i grandi solisti internazionali del festival. In programma la prima esecuzione assoluta in Italia dell’Yddish Concerto di Laurent Couson, affidata al virtuoso paraguaiano David Castro-Balbi, che torna a Putignano dopo i grandi consensi raccolti nell’edizione 2022 (abbonamenti e biglietti singoli in vendita su www.apuliaticket.it/carlorffmusic - ulteriori info e prenotazioni: tel. 334 9377483 / 338 3017268).

Il 2 settembre torna al Parco Grotte di Putignano lo Sparks Festival, giunto alla sua decima edizione. Un appuntamento, quest’anno, che invita a intraprendere un viaggio straordinario verso gli spazi sconosciuti dell’avanguardia musicale, per esplorare nuovi spazi sonori con ThiS.OrdeR (live), Indian Wells (live), DJ Marcelle e DJ RED. Non mancheranno esperienze visive uniche grazie alle installazioni di Giuseppe Sportelli, Diego Simone e Illuminazione Faniuolo. All'interno del parco sarà presente il progetto fotografico site specific a cura di Dino Frittoli che da sempre accompagna i cosmo-disconauti nel loro viaggio nel tempo.

Domenica 3 settembre, alle ore 18:00 al Museo Civico “Romanazzi Carducci”, in programma l’Open Day Collezione Civica “Giuseppe Albano”. Visita guidata gratuita a cura della prof.ssa Luciana Maresca (consigliata la prenotazione alla mail musap@comune.putignano.ba.it). Alle ore 19:00 in piazza Santa Maria nuovo appuntamento con le arti organizzato dal Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. In scena lo spettacolo dedicato ai più piccoli “Come un gatto con gli stivali” con Dino Parrotta e Loris Leoci. Originale adattamento di una delle fiabe più conosciute. Uno scatolone gigante che cammina, il desiderio di ascoltare una fiaba, musica e la storia comincia. Uno spettacolo leggero, divertente e interattivo durante il quale i più piccoli diventeranno i fidati collaboratori del Gatto con gli Stivali. Diventeranno contadini e ospiti della corte in un gioco interattivo, in una dimensione che mescola realtà, fantasia e il gioco del teatro. Età consigliata dai 4 ai 7 anni. Concluderà la serata il secondo appuntamento del Carl Orff Music Festival (ore 21:00, Teatro Comunale di Putignano) dedicato al premio “L’arte nelle tue mani”, promosso dall’azienda Dolce Bontà, giunto alla sua nona edizione e riservato ai nuovi talenti musicali del territorio.