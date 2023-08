ROMA - Il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha dichiarato che gli interventi previsti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) stanno procedendo regolarmente, senza alcuna interruzione rispetto a quanto programmato.In un'audizione alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti del Pnrr, il Ministro Fitto ha assicurato che non ci sarà alcuna definanziamento per le nuove misure individuate. Ha sottolineato che il governo sta garantendo il finanziamento per tutti gli interventi previsti, mantenendo l'impegno verso i progetti di ripresa e sviluppo del paese.Il confronto e il coordinamento costante con l'Unione Europea hanno portato a risultati positivi, come dimostrato dalla recente approvazione da parte della Commissione Ue delle proposte avanzate dal governo italiano per la terza e quarta rata del Pnrr.Il Ministro Fitto ha evidenziato che il lavoro svolto è stato complesso e articolato, ma ha ricevuto apprezzamenti pubblici da molti esponenti dell'Unione Europea.Inoltre, Fitto ha sottolineato la sua contrarietà alla costruzione di polemiche su questi obiettivi, invitando invece al dialogo e alla collaborazione per garantire il successo delle iniziative previste dal Pnrr.La conferma della regolarità degli interventi del Pnrr da parte del Ministro rappresenta un segnale di rassicurazione per sindaci, amministratori locali e cittadini, che possono contare sulla continuità e sull'efficacia delle misure di ripresa economica e di rafforzamento del tessuto sociale previste dal Piano.L'importanza del Pnrr per la crescita e la resilienza del paese è fondamentale, e il governo si impegna a garantire il necessario sostegno finanziario e l'effettiva realizzazione degli interventi, per contribuire alla ripresa dell'Italia dopo la difficile fase della pandemia e per favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel futuro.