BARI - L'Orchestra Filarmonica Pugliese prepara un eccezionale fine settimana in musica che farà vibrare le note nell'aria da venerdì 25 a domenica 27 agosto, offrendo una serie di spettacoli coinvolgenti per il pubblico di tutte le età.L'apertura di questo straordinario weekend avrà luogo venerdì 25 agosto, quando l'Orchestra Filarmonica Pugliese aprirà le porte della sua sede al Parco della Musica Sant'Achille di Molfetta per gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori, nonché per gli iscritti a scuole di musica. Questi giovani musicisti in erba avranno l'opportunità unica di partecipare a una "prova-concerto" guidata dal Maestro Fabrizio Dorsi. Un'occasione straordinaria per avvicinare i più giovani alla bellezza della musica e far loro vivere l'esperienza di suonare con un'orchestra dal vivo.La stessa sera, l'Orchestra Filarmonica Pugliese sarà protagonista a Giovinazzo con "Air Show", un concerto lirico-sinfonico straordinario e gratuito aperto a tutti i cittadini. Questo evento speciale, organizzato in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare, si terrà in piazzale dell'Aeronautica e vedrà l'orchestra eseguire brani di Verdi, Mascagni, Piovani, Morricone, Williams e Rota. Il soprano Marilena Gaudio e il baritono Gerardo Spinelli si esibiranno insieme ai musicisti.Un evento altrettanto unico è previsto per sabato 26 agosto, quando l'Associazione Auditorium in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Pugliese organizzerà una "challenge" a colpi di bacchetta. Otto studenti partecipanti si sfideranno dirigendo a turno l'Orchestra Filarmonica Pugliese, con una giuria di esperti e il pubblico a decretare il vincitore. Questo evento emozionante inizia alle 20.30 presso il Parco della Musica Sant'Achille di Molfetta.La settimana musicale si concluderà domenica 27 agosto con un concerto nell'anfiteatro di Riva Marina a Carovigno. Il Quintetto Brass dell'Orchestra Filarmonica Pugliese si esibirà in una live performance, interpretando brani di Mozart, Verdi, Elgar, Rota e Capuano. Un'opportunità per gli amanti della musica di godere di un concerto all'aperto in un ambiente incantevole.Insieme, questi spettacoli rappresentano un fine settimana straordinario per gli amanti della musica e un'opportunità unica per il pubblico pugliese di vivere la bellezza della musica classica in vari contesti.