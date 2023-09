3bmeteo: 'Settimana movimentata tra forti temporali, caldo anomalo e vortice ciclonico'

BERGAMO - Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Nord bersaglio di temporali anche se non mancheranno pause soleggiate. Caldo ancora intenso al Centrosud ma si cambia da metà settimana.”“Prossimi giorni con tempo molto dinamico sul Nord Italia, dove scorreranno umide e instabili correnti atlantiche” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “dopo un primo passaggio di piogge e temporali lunedì, martedì sarà una giornata interlocutoria con sole prevalente e al più qualche nota instabile su estremo Nordest. Tra mercoledì e giovedì tuttavia torneranno acquazzoni e temporali sparsi, localmente intensi, dapprima al Nordovest poi anche al Nordest. In questa fase le precipitazioni saranno distribuite in modo estremamente irregolare sul territorio, mancando un fronte organizzato, tanto che alcune aree potranno ricevere ingenti quantità di pioggia e altre limitrofe rimanere a secco, questo soprattutto in Pianura Padana. Venerdì invece è previsto l'arrivo di una perturbazione più incisiva, con piogge e temporali anche forti specie su Alpi, Prealpi, alte pianure e Liguria. Saliscendi termico in funzione dell'alternanza tra sole e pioggia, ma in generale il clima sarà più gradevole e meno caldo, con calo termico marcato atteso venerdì”.“Il Centro ma soprattutto il Sud rimarranno sotto l'anticiclone subtropicale almeno in una prima fase”- prosegue Ferrara di 3bmeteo.com che però avverte - “il tempo sarà mediamente più stabile rispetto al Nord ma non sempre soleggiato, anzi: nubi medio-alte di passaggio potranno offuscare frequentemente il cielo, mentre martedì non si esclude anche qualche fugace piovasco di passaggio sulle regioni centrali. Il caldo si manterrà intenso, di stampo africano, con punte di oltre 32-33°C fino a picchi di 35°C al Sud. Da giovedì l'anticiclone inizierà però la sua ritirata con arrivo di qualche rovescio o temporale anche forte a partire dal Centro”.“Il prossimo weekend si prospetta invece movimentato questa volta soprattutto al Centrosud, per la probabile formazione di un vortice ciclonico che sarebbe responsabile di rovesci e temporali sparsi, talora di forte intensità. Il tutto accompagnato da un calo termico anche di oltre 6-8°C rispetto a questi primi giorni della settimana. Al Nord invece probabile miglioramento specie domenica, mentre sabato potrebbero ancora verificarsi residue precipitazioni. Il condizionale resta d'obbligo: si tratta infatti di una linea di tendenza che necessita di ulteriori analisi e conferme, dunque non di una previsione definitiva.” - concludono da 3bmeteo.com.