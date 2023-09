A Trani il VI Convegno Omceo BT, 'Promozione di sani stili di vita ed evoluzione della Salute: modelli multidimensionali tra professionisti'

“Tra le novità dell’edizione 2023 – spiega il responsabile scientifico, dottor Domenico Meleleo – segnaliamo il focus sulle mense scolastiche, con la giornalista Claudia Paltrinieri, presidente di Foodinsider che presenterà i risultati dell’8° Rating dei menu scolastici (indagine 2022/23) e il coinvolgimento dei medici veterinari: coloro che con il proprio operato si occupano del benessere dei nostri animali domestici e, di riflesso, anche del nostro benessere. Analizzeremo la convivenza fra uomo e animale per comprendere quanto delicato e intenso sia lo scambio con i nostri amici a quattro zampe”. “Le diverse sessioni, dedicate all’attività fisica, alla nutrizione, al benessere psicologico, alla sostenibilità, al rapporto uomo- animale – sottolinea il dottor Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Barletta-Andria-Trani – hanno l’obiettivo di condividere informazioni fra medici di famiglia, pediatri di libera scelta e altri attori della salute, come nutrizionisti (Medici, Biologi o Dietisti), farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e chinesiologi, psicologi e operatori di musicoterapia, meditazione e pet-therapy”.



Tutti professionisti impegnati a sostenere e motivare un cambiamento dello stile di vita e, quindi, le scelte dei propri pazienti per una Sana alimentazione, un' attività fisica regolare, un’attenzione a norme igieniche adeguate e la cura del benessere psico-emotivo. Un obiettivo raggiungibile attraverso la definizione di modelli multidimensionali, in un lavoro “di squadra” dove i protagonisti della salute devono comunicare tra loro in maniera efficace. Tale collaborazione quindi, può e deve cominciare tramite momenti di incontro e di formazione comune, fino ad un auspicabile sviluppo di protocolli condivisi di intervento.



Accreditamento ECM Evento, a numero chiuso per 100 partecipanti. N° 7 crediti ECM per tutte le discipline sanitarie.



Infotel e iscrizioni: Centro Congressi vittoria@cicsud.it, 080.5043737.

TRANI - Si svolgerà a Trani il 30 settembre, dalle 8.30 alle 19.00 Palazzo San Giorgio - Via S. Giorgio 26, la IV Edizione del Convegno Omceo BT “Promozione di sani stili di vita ed evoluzione della Salute: modelli multidimensionali tra professionisti”. Un appuntamento che rinnova, con interesse sempre crescente, la collaborazione fra differenti professionisti della Sanità con l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di una salute sostenibile e del maggior benessere psicofisico possibile del singolo, della comunità e del Pianeta, attraverso la promozione di sani stili di vita. Gli interventi preventivi a tutela della salute devono essere il più precoci possibile, cominciare già prima della gravidanza per il benessere del nascituro e continuare con la crescita. È questo un concetto evoluto di Salute, definito dalle scoperte scientifiche degli ultimi decenni, che non deve limitarsi soltanto alla programmazione di interventi in età adulta e durante la senescenza, quando sono già insorte molte patologie croniche (vedi ad es. l'obesità).