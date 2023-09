Adp rafforza la strategia di sviluppo del business con il supporto di Unicredit

La domanda continuerà a crescere a ritmi sostenuti e Aeroporti di Puglia è pronta ad affrontare un nuovo mercato che emergerà con l'aviazione dell'ultimo miglio, in termini di sviluppo e trasformazione della Rete regionale eliportuale in Rete di secondo livello dei Vertiporti che vedrà a Foggia l’Hub di coordinamento in connessione con lo sviluppo della base logistica della Protezione Civile e delle emergenze.

BARI – È UniCredit l’Arranger per la strutturazione di una operazione di finanziamento a lungo termine individuato da Aeroporti di Puglia S.p.A., con procedura ad evidenza pubblica, per lo sviluppo del Piano Strategico, approvato dalla Regione Puglia a Luglio scorso, da collocare presso il mercato obbligazionario (Debt Capital Market - DCM).L’operazione, di importo indicativo fino a 65 milioni di euro, su un Piano degli investimenti di 153 milioni di euro, sarà destinata ad investitori istituzionali di riconosciuto standing (sia italiani che internazionali) e potrà assumere la forma tecnica del «private placement».AdP ha intrapreso un percorso virtuoso di crescita dei volumi e delle variabili economiche che consente di riavviare la programmazione di sviluppo delle infrastrutture e dell’organizzazione, per far fronte alla crescita della domanda di trasporto aereo, trainata dalla crescita economica e dall’attrattività del territorio pugliese sia per scopi turistici e sia per scopi industriali e commerciali. “L’incarico a UniCredit è motivo di viva soddisfazione per la nostra società – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. E’, ancor di più, il riconoscimento della credibilità, affidabilità e valore reputazionale di Aeroporti di Puglia che è considerata meritevole dell’attenzione dei mercati finanziari. Con questa operazione di corporate finance, si creeranno le premesse per realizzare gli interventi definiti nel nostro Piano strategico che vuole sostenere lo sviluppo della rete aeroportuale, in vista dei prossimi importanti appuntamenti che ci attendono. Nel contesto della strategia commerciale applicata da AdP per individuare le misure reattive più idonee a supportare l’ulteriore sviluppo del traffico, anche a salvaguardia degli investimenti fino ad oggi assicurati dalla Regione Puglia, e per garantire la connettività con i Paesi più importanti dal punto di vista economico e turistico. Gli eccellenti risultati raggiunti ci spronano a individuare ulteriori nuovi obiettivi in termini di consolidamento della connettività aerea della Puglia, di innovazione tecnologica e sostenibilità”.Viva soddisfazione per l’importante risultato è stata espressa dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano per il quale “i cittadini possono essere fieri di essere azionisti di una società come Aeroporti di Puglia che in questi anni ha raggiunto traguardi straordinari sul piano della crescita del traffico e delle dotazioni infrastrutturali e che oggi conquista un altro importante risultato sul piano della credibilità sui mercati finanziari internazionali“.“Siamo particolarmente soddisfatti per esserci aggiudicati il ruolo di Arranger nell’ambito dell’operazione di finanziamento in favore di Aeroporti di Puglia S.p.A - ha spiegato Ferdinando Natali, Regional Manager per il Sud di UniCredit. Affianchiamo in tal modo gli Aeroporti pugliesi nel loro percorso di crescita, dal momento che costituiscono un perno fondamentale nel processo di sviluppo dell’economia regionale. Si tratta di una nuova iniziativa sul territorio in cui UniCredit si è aggiudicata questo importante ruolo, dopo quella dell’operazione del Basket Bond della Regione Puglia e di PugliaSviluppo, a testimonianza del nostro ruolo attivo nel sostenere lo sviluppo della regione, le sue eccellenze e gli investimenti in campo infrastrutturale"Gli aeroporti pugliesi, infatti, si collocano al primo posto nazionale per crescita del traffico rispetto al periodo pre-Covid (2019), per fascia dimensionale. Il dato del 2022, consolidato anche nel corso del 2023, ha fatto registrare il superamento della soglia di 9 milioni di passeggeri annui con una crescita notevolmente superiore alla media nazionale ed europea.Si tratta di un’operazione importante per il consolidamento della connettività aerea della Puglia, oggi più che mai al centro dello sviluppo economico della nostra regione, ha dichiarato Alessandro Delli Noci, Assessore regionale allo Sviluppo economico e alla competività. Il ruolo della politica e in particolare dell’assessorato che guido è proprio quello di creare quell’humus che consente lo sviluppo di servizi finanziari di alto livello nelle nostre società“.Per Gianna Elisa Berlingerio, Direttore Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia “la positiva conclusione di questo processo di selezione attivato da Aeroporti di Puglia rappresenta un ulteriore esempio di come il territorio pugliese si è strutturato nel corso degli ultimi anni per l'uso e la valorizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria che accelerano lo sviluppo. La Regione mette a disposizione delle imprese strumenti di garanzia, bond e ora capitalizzazione e Adp oggi sperimenta un sistema innovativo di sostegno al piano strategico. Un modo per crescere insieme con efficaci partnership fra pubblico e privato“.Anche il Piano Nazionale Aeroporti pubblicato dall’ENAC prevede per gli aeroporti pugliesi una forte crescita di volumi, con l’obiettivo di 15 milioni di passeggeri nel 2035, rendendo necessario lo sviluppo delle infrastrutture al fine di contrastare il fenomeno del “capacity crunch”, ossia della eccessiva saturazione della capacità delle infrastrutture e della tendenziale criticità nel soddisfare l’incremento della domanda di trasporto aereo.Il Piano Strategico di Aeroporti di Puglia rappresenta il programma di sviluppo incentrato sull’incremento del numero di passeggeri e sull’allargamento del network, in diretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture in termini di digitalizzazione e sostenibilità. Il Piano, in linea con la pianificazione regionale e nazionale, delinea la trasformazione del modello di business, guidata dall’innovazione della domanda e dell’offerta, dalle nuove tecnologie, dagli obiettivi di decarbonizzazione e dai cambiamenti nella regolamentazione.La tecnologia svolgerà un ruolo di primo piano. Connettività, sicurezza informatica, blockchain, intelligenza artificiale ed automazione avranno un forte impatto, perché sono fattori abilitanti chiave di posizionamento lungo la catena del valore e di reinvenzione di modelli operativi e di generazione di ricavi, consentendo un migliore utilizzo degli impianti e delle infrastrutture. In particolare, lo sviluppo tecnologico dei voli suborbitali e aviolanci di satelliti vede lo Spazioporto di Grottaglie come infrastruttura strategica per l’accesso autonomo allo Spazio da parte del Paese Italia.